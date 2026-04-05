Türkiye’nin Yaz Şehrinde Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı: Kardan Tünel Oluştu

Türkiye'nin yaz şehri Mersin'de yüksek kesimler kara gömüldü. Her yıl geleneksel olarak kış sezonunda ulaşıma kapatılan ve 1 Nisan itibarıyla yeniden açılması planlanan Erdemli-Ayrancı yolu, bu yıl kar engeline takıldı. 2 bin 200 rakımlı Karataş mevkisinde kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşması, ulaşımı imkansız hale getirdi. Karayolları ekipleri, dev kar kütlelerini aşmak için bölgede hummalı bir çalışma başlatırken, yol kenarlarında adeta 'kar tünelleri' oluştu.

Güzeloluk Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Doğan, 'Burası Mersin Erdemli Ayrancı yolu üzeri Karataş Gediği mevkii. Görüyorsunuz her taraf kar. 2,5-3 metre civarında kar var. Mersin bu zamana kadar böyle bir kar görmediydi. Bu sene çok aşırı kar yağışı oldu ve şu anda da buna bereket diyoruz. Yaz ayında suya dönecek, ekmek olacak, aş olacak vatandaşlara geri dönüşü olacak. Erdemli'yi İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan bir yol burası. Vatandaşlar yazın sürekli kullanır. Yaklaşık 15 Nisan'a açılabilir. Resmi açılışı yapılıncaya kadar kimse bu yolu kullanmasın diyoruz' dedi.