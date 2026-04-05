Türkiye’nin Yaz Şehrinde Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı: Kardan Tünel Oluştu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 10:10

Türkiye’nin sıcak iklimi ve yaz turizmiyle özdeşleşen şehri Mersin, bu yıl ezber bozan bir kış mevsimi geçirdi. Sahil şeridinde sağanak yağışlar etkili olurken, Toros Dağları’nın 2 bin rakım üzerindeki noktalarında son 10 yılın en yoğun kar yağışı kaydedildi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Özellikle Erdemli ile Karaman Ayrancı’yı birbirine bağlayan güzergahta ortaya çıkan manzara kameralara yansıdı.

Ne Hakkari ne Van: Yaz şehri kara gömüldü.

Türkiye'nin yaz şehri Mersin'de yüksek kesimler kara gömüldü. Her yıl geleneksel olarak kış sezonunda ulaşıma kapatılan ve 1 Nisan itibarıyla yeniden açılması planlanan Erdemli-Ayrancı yolu, bu yıl kar engeline takıldı. 2 bin 200 rakımlı Karataş mevkisinde kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşması, ulaşımı imkansız hale getirdi. Karayolları ekipleri, dev kar kütlelerini aşmak için bölgede hummalı bir çalışma başlatırken, yol kenarlarında adeta 'kar tünelleri' oluştu.

Güzeloluk Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Doğan, 'Burası Mersin Erdemli Ayrancı yolu üzeri Karataş Gediği mevkii. Görüyorsunuz her taraf kar. 2,5-3 metre civarında kar var. Mersin bu zamana kadar böyle bir kar görmediydi. Bu sene çok aşırı kar yağışı oldu ve şu anda da buna bereket diyoruz. Yaz ayında suya dönecek, ekmek olacak, aş olacak vatandaşlara geri dönüşü olacak. Erdemli'yi İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan bir yol burası. Vatandaşlar yazın sürekli kullanır. Yaklaşık 15 Nisan'a açılabilir. Resmi açılışı yapılıncaya kadar kimse bu yolu kullanmasın diyoruz' dedi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
