article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump'a Ne Oldu? Beyaz Saray Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 08:47

ABD Başkanı Donald Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Beyaz Saray sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddialar kesin dille yalanlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump hastaneye mi kaldırıldı?

Başta ABD medyası olmak üzere Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar Trump’ın Washington’daki Ulusal Askeri Hastane’ye kaldırıldığını ileri sürdü. Son günlerde kamuoyunda görünmemesi ise bu söylemleri güçlendirdi. 

Söz konusu iddialar artınca Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

"Hafta sonu boyunca aralıksız çalıştı."

twitter.com

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un açıklaması şöyle oldu:

'Başkan Trump'tan daha çok Amerikan halkı için çalışan bir başkan hiç olmadı. Bu Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis'te aralıksız çalıştı.

Tanrı onu korusun.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
5
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın