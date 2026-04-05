article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gülben Ergen Bakanlığın Şikayeti Üzerine Evine Polis Geldiğini Açıkladı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 08:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü şarkıcı Gülben Ergen hakkında Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler’in hayatını kaybetmesi sonrasında yaptığı paylaşımlar nedeniyle şikâyetçi olmuştu. Şarkıcı Ergen, evine polis geldiğini açıkladı ve Fatma Nur Çelik ile minik kızı için ifade vermekten onur duyacağını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatma Nur Çelik, Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından hem kendisinin hem de kızının istismara uğradığını iddia etmişti.

Uzun süre adalet mücadelesi veren anne ile kızı, 3 Mart’ta İstanbul Zeytinburnu’nda sahilde ölü olarak bulunmuştu. Anne ile kızının ölümü sonrasında şarkıcı Gülben Ergen de sosyal medyadan paylaşımlar yapmıştı.

Gülben Ergen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine hakkında soruşturma açıldığını söyledi ve evine polis geldiğini açıkladı.

Gülben Ergen'in paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
7
5
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın