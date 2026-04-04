ABD Başkanı Trump, İran'a Verdiği Süreyi Açıklayarak Tehditlerini Sürdürdü

Orta Doğu’daki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sert bir açıklama geldi. Trump, Tahran’a yönelik değerlendirmesinde süre tanıdığını belirterek, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açması ya da bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti. Açıklamasında, daha önce verdiği sürenin dolmak üzere olduğunu vurgulayan Trump, geri sayımın sonuna yaklaşıldığını ve kısa süre içinde sonuç alınmaması halinde ciddi gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.