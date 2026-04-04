ABD Başkanı Trump, İran'a Verdiği Süreyi Açıklayarak Tehditlerini Sürdürdü

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İran’a anlaşma için süre tanıyan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran’ın 48 saatlik bir süresi kaldığını belirterek, anlaşma sağlanmaması halinde “çok ağır sonuçlarla karşılaşacaklarını” ifade etti.

"Cehennem üzerlerine inecek"

Orta Doğu’daki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sert bir açıklama geldi. Trump, Tahran’a yönelik değerlendirmesinde süre tanıdığını belirterek, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açması ya da bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti. Açıklamasında, daha önce verdiği sürenin dolmak üzere olduğunu vurgulayan Trump, geri sayımın sonuna yaklaşıldığını ve kısa süre içinde sonuç alınmaması halinde ciddi gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Süre on güne çıkmıştı.

ABD Başkanı Trump, 27 Mart’ta ABD basınına yaptığı açıklamada, İran’ın elektrik santrallerine yönelik hedef alma kararını 6 Nisan’a kadar durdurma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın kendisinden 7 gün süre talep ettiğini, ancak bu süreyi 10 güne uzattığını ifade etti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
