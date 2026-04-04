Hobi Bahçeleri Kararından Sonra Yıkımlar Bir Ay İçinde Başlayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, tarım arazilerinde giderek artan bağ evi, konteyner ev ve bungalov türü yapıların kaldırılmasına yönelik süreç başlatılıyor. Bu kapsamda izinsiz yapılar için yıkım uygulanacak; tanınan süre içinde kaldırılmayan yapılar hakkında suç duyurusunda bulunulacak, devlet tarafından gerçekleştirilen yıkımın masrafları ise ilgililerden tahsil edilecek.

Düzenlemede zeytinlik alanlara ilişkin hükümler de yeniden ele alındı. Buna göre, dönüm başına 28 ila 55 adet zeytin ağacı bulunan araziler “dikili tarım arazisi” statüsünde değerlendirilecek.

Yönetmelikte ayrıca tarım arazilerinde yapılacak tüm yapılaşmalar için izin süreçlerini yönetecek yeni bir kurulun oluşturulması, mevzuata aykırı yapıların valilikler tarafından yıkılması ve ortaya çıkan yıkım giderlerinin belediyelerin bütçesinden karşılanmasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.