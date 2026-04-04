Hobi Bahçeleri Kararından Sonra Yıkımlar Bir Ay İçinde Başlayacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 18:18

Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilecek yapılaşmaya ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre bağ evi ve bungalov inşası için kurul onayı alınması zorunlu hale gelirken, izinsiz yapılan yapıların bir ay içinde kaldırılması öngörülüyor.

Türkiye’de arazi varlığının tespiti ve kullanımına dair usul ve esasların netleştirildiği düzenleme kapsamında, kaçak yapıların yıkılarak arazilerin eski haline döndürülmesi hedefleniyor. Yıkım kararı verilen yapıların en geç 1 ay içinde kaldırılması gerekirken, mevcut yapılar için de ilgili mercilere izin başvurusu yapılması zorunlu olacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, tarım arazilerinde giderek artan bağ evi, konteyner ev ve bungalov türü yapıların kaldırılmasına yönelik süreç başlatılıyor. Bu kapsamda izinsiz yapılar için yıkım uygulanacak; tanınan süre içinde kaldırılmayan yapılar hakkında suç duyurusunda bulunulacak, devlet tarafından gerçekleştirilen yıkımın masrafları ise ilgililerden tahsil edilecek.

Düzenlemede zeytinlik alanlara ilişkin hükümler de yeniden ele alındı. Buna göre, dönüm başına 28 ila 55 adet zeytin ağacı bulunan araziler “dikili tarım arazisi” statüsünde değerlendirilecek.

Yönetmelikte ayrıca tarım arazilerinde yapılacak tüm yapılaşmalar için izin süreçlerini yönetecek yeni bir kurulun oluşturulması, mevzuata aykırı yapıların valilikler tarafından yıkılması ve ortaya çıkan yıkım giderlerinin belediyelerin bütçesinden karşılanmasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Hangi yapılar izinli olacak?

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, bağ evi inşası için en az 5 dönümlük arazi şartı aranacak ve 30 metrekareyi aşan yapılara izin verilmeyecek. Buna karşın 30 metrekare taban alanına sahip iki katlı yapıların yapılmasına imkân tanınacak. Ayrıca her parselde yalnızca tek bir konut yapılabilecek ve aynı aile aynı bölgede birden fazla bağ evi inşa edemeyecek.

Dikili tarım arazilerinde ise 30 metrekarelik bir yapı için 1 dönümlük arazi yeterli sayılacak.

Bir ay içinde yıkılacak.

Yönetmeliğe göre, hakkında yıkım kararı bulunan yapılar için yıkım sürecinin en geç bir ay içinde başlatılması gerekiyor. Belediyelerin bu işlemi gerçekleştirmemesi halinde, yıkım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaptırılacak ve ortaya çıkan masraflar belediyelerin bütçesinden tahsil edilecek.

Düzenleme, tarla niteliğindeki araziler ile üzerinde ağaç bulunan tarım alanlarının kullanım esaslarını da yeniden tanımlıyor. Buna göre, tarım arazilerinde yapılacak her türlü yapı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alınması zorunlu hale getiriliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
