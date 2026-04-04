Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek İçin Gelen Zelenskiy, Bağcılar Kaymakamı Tarafından Karşılandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul’a geldi. Zelenskiy’i havalimanında karşılayan heyet arasında Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da yer aldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’ye geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.'