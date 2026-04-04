Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek İçin Gelen Zelenskiy, Bağcılar Kaymakamı Tarafından Karşılandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 21:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen karşılama programının ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya açıklamasına göre görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde barış çabaları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Ziyaret öncesi dikkat çeken nokta ise Zelenskiy'nin karşılanmasıydı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul’a geldi. Zelenskiy’i havalimanında karşılayan heyet arasında Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da yer aldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’ye geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Duran, açıklamasında, Zelenski'nin İstanbul'a geldiğini duyurarak şunları söyledi;

“İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir.”

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
