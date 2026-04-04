Düğün Mevsimiyle Birlikte Altına Talep Artıyor, Yetkililer Sahte Altın Uyarısı Yapıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, “Altın alırken doğru adresi seçmek çok önemli. Yoksa bildiğiniz gibi bu tür işleri yapan insanlarla karşı karşıya geldiğinizde hem birikimleriniz, hem de moraliniz, hem de ekonomik değeri yüksek olan emtianızı birçok problemiyle karşılaşırsınız. Bilindiği üzere küresel gelişmelerin neticesiyle iniş çıkış da çok dalgalı bir vaziyette gidiyor. İnsanlar hemen koşuşturuyorlar. Hele bizim elimizde altın var deyip kuyumcunun önünde bekleyen vatandaşa bile kendi ellerindekini 'Hemen alın, sıraya girmeyelim' falan derken bu tür hadiselerle de karşılaşmak mümkün. Onun için çok dikkat etmek lazım” dedi.