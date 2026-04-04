article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Düğün Mevsimiyle Birlikte Altına Talep Artıyor, Yetkililer Sahte Altın Uyarısı Yapıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 19:59

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmaların arttığına dikkat çekerek, altın alımında güvenilir adreslerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, aksi durumda vatandaşların hem birikimlerini hem de değerli varlıklarını riske atabilecek sorunlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bendevi Palandöken, altın konusunda yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, “Altın alırken doğru adresi seçmek çok önemli. Yoksa bildiğiniz gibi bu tür işleri yapan insanlarla karşı karşıya geldiğinizde hem birikimleriniz, hem de moraliniz, hem de ekonomik değeri yüksek olan emtianızı birçok problemiyle karşılaşırsınız. Bilindiği üzere küresel gelişmelerin neticesiyle iniş çıkış da çok dalgalı bir vaziyette gidiyor. İnsanlar hemen koşuşturuyorlar. Hele bizim elimizde altın var deyip kuyumcunun önünde bekleyen vatandaşa bile kendi ellerindekini 'Hemen alın, sıraya girmeyelim' falan derken bu tür hadiselerle de karşılaşmak mümkün. Onun için çok dikkat etmek lazım” dedi.

Altın alımında farklı söylemlerle vatandaşlar mağdur edilebiliyor.

İnternet üzerinden yapılan altın alımlarında risklerin arttığına dikkat çeken Bendevi Palandöken, yatırım tercihlerinin farklı alanlara kaydığını, özellikle faizlerdeki düşüşle birlikte bu piyasaya ilginin arttığını belirtti. Bu durumun pazarı büyüttüğünü ifade eden Palandöken, vatandaşların sertifikasız, ayarı ve gramı açıkça belirtilmemiş ürünlere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca güvenilir esnafla doğrudan temas kurulmasının önemine işaret eden Palandöken, dışarıda daha ucuz olduğu iddiasıyla yapılan satış tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Güven vermeyen internet siteleri ve benzeri kaynaklardan gelen “stok eritiyoruz” gibi söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, alışverişlerin mutlaka güvenilir ve belgeli ürünler üzerinden yapılması gerektiğini ifade etti. Aksi halde vatandaşların birikimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Palandöken, alınan ürünlerin sertifikası ya da kuyumcu kartlarıyla kayıt altına alınmasının hem alıcı hem de satıcı açısından güven sağlayacağını kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın