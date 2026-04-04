Karabük'te Bir Vatandaş Kendini Mesih İlan Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 01:07

Karabük’te kendisini “Mesih” ilan eden 61 yaşındaki bir kişinin, evinin çatısına ve bahçe çitlerine yazdığı ifadeler, polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde silinerek kaldırıldı.

Allah tarafından tebliğ yapıldığını iddia etti.

Karabük’te Bayır Mahallesi Bağlar Sokak’ta yaşayan 61 yaşındaki M.D.’nin, evinin çatısına ve çevresine “Peygamber”, “66”, “Mesih”, “İsa” ve “35” gibi ifadeler yazması mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. İhbar üzerine adrese polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ev sahibiyle yaptıkları görüşmede yazıların kaldırılmasını istedi. M.D.’nin bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine, söz konusu ifadeler boya ile kapatılarak silindi.

M.D. ise kendisine Allah tarafından tebliğ yapıldığını iddia etti.

8 yıl önce iddiası kesinleşmiş.

M.D., Erzurum’un İspir ilçesinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayın ardından ailesinin takip edildiğini iddia ederek, kamuoyunda bilinen bazı kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını dile getirdi.

Hakkında vatandaşlardan şikayet olmadığını, aksine bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini savunan M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu belirtti. “Cihat” çağrısı yaptığını ancak bunun şiddet içermediğini ifade eden M.D., en büyük mücadelenin kalem ve sözle verildiğini söyledi.

Çocukluk yıllarından itibaren ailesinin çevresinin kuşatma altında olduğunu düşündüğünü öne süren M.D., Mesihlik iddiasının ise yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü.

Kendisini Mesih İsa olduğuna inanıyor.

M.D., farklı dinlere mensup kişilerin “Mesih İsa’yı beklediğini” belirterek, kendisinin söz konusu kişi olduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
