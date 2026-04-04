Karabük'te Bir Vatandaş Kendini Mesih İlan Etti

M.D., Erzurum’un İspir ilçesinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayın ardından ailesinin takip edildiğini iddia ederek, kamuoyunda bilinen bazı kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını dile getirdi.

Hakkında vatandaşlardan şikayet olmadığını, aksine bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini savunan M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu belirtti. “Cihat” çağrısı yaptığını ancak bunun şiddet içermediğini ifade eden M.D., en büyük mücadelenin kalem ve sözle verildiğini söyledi.

Çocukluk yıllarından itibaren ailesinin çevresinin kuşatma altında olduğunu düşündüğünü öne süren M.D., Mesihlik iddiasının ise yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü.