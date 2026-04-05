Bazı Gıda Ürünleri Artık Turuncu Etiketle Satılacak

Bazı Gıda Ürünleri Artık Turuncu Etiketle Satılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 09:45

Coğrafi işaretli ve geleneksel ürünler için yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı taslağın ayrıntıları ortaya çıktı. Taslağa göre ürünler üretimden tüketime kadar denetlenecek ve sertifikalandırılacak. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan gıda ürünleri ‘turuncu etiket’ ile piyasaya sunulacak.

Reklam

Ürünler turuncu etiketle piyasaya sunulacak.

Ürünler turuncu etiketle piyasaya sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünler için harekete geçti. Hazırlanan “Tarım ve Gıda ile İlgili Geleneksel Ürün Adı ve Coğrafi İşaretlerin Denetimi ve Turuncu Etiket Kullanımına İlişkin Yönetmelik Taslağı’na göre sadece tescil yeterli olmayacak. Ürünleri üretimden tüketime kadar detaylı şekilde denetlenecek. Bu süreçlerde sertifikalandırılacak ürünler denetimleri başarıyla geçerse ‘turuncu etiket’ ile piyasaya sürülecek.

Turuncu etiket detayları belli oldu.

Turuncu etiket detayları belli oldu.

Etiketler belirlenen ölçü ve formatta olacak. Turuncu etiketlerin üstünde sertifika numarası olacak. Standartlara uygun olmayan ürünlerde etiket olmayacak. Turuncu etiket ürünün hem coğrafi işaretli olduğunu hem de standartlara uygun olduğunu ifade edecek. 

Ürün raflara gelene kadar her süreci detaylı izlenecek. Tüm üreticiler ise sertifikasyon sistemine dahil edilecek  düzenli denetlenecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
