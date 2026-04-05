Bitti Denilen Kış Bu Hafta İçi Geri Dönüyor: Kar Yağışı İhtimali de Var

Nisan ayına girmemiz ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar yükselmiş ve adeta bahar havası gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları 20 dereceye yaklaşacak. Ülke genelinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Öte yandan X’teki “Hava Forum” isimli meteoroloji sayfası ise soğukların geri döneceğini paylaştı. 9 Nisan Perşembe günü etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da hava sıcaklıkları sıfıra yaklaşacak. Doğu Anadolu’nun bazı kentlerinde ise lapa lapa kar yağışı bekleniyor