article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bitti Denilen Kış Bu Hafta İçi Geri Dönüyor: Kar Yağışı İhtimali de Var

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 08:52

Nisan ayına girmemiz ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar yükselmiş ve adeta bahar havası gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları 20 dereceye yaklaşacak. Ülke genelinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Öte yandan X’teki “Hava Forum” isimli meteoroloji sayfası ise soğukların geri döneceğini paylaştı. 9 Nisan Perşembe günü etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da hava sıcaklıkları sıfıra yaklaşacak. Doğu Anadolu’nun bazı kentlerinde ise lapa lapa kar yağışı bekleniyor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de kış aylarının sona ermesi bekleniyordu ancak yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşımına göre, bugün ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM, İstanbul’da pazar günü hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar çıkabileceğini paylaşmıştı.

X’teki popüler meteoroloji sayfası “Hava Forum” ise “kış sezonuna uzatma geldi” paylaşımı yaptı. 

Türkiye’de etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle 9 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları hızla düşecek. Soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da hava sıcaklıkları eksi derecelere yaklaşacak. Doğu Anadolu’nun bazı kentlerinde ise lapa lapa kar yağışı olacak.

Hava Forum'un paylaşımı 👇

twitter.com

'Son Dakika | 2025-2026 kış sezonuna uzatma geldi. 9 Nisan Perşembe gününden itibaren kış geri dönüyor. İstanbul'da bile sıcaklık geceleri 3 dereceye kadar düşecek. Erzurum perşembeden itibaren lapa lapa kar alabilir. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın