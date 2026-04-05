article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli ve Memurun Maaş Zammını Açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli ve Memurun Maaş Zammını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 09:19

Milyonlarca emekli ve memur maaş zammı için gözünü Temmuz ayına çevirdi. 6 aylık enflasyon verilerine göre zam alan emekli ve memur son olarak Ocak ayında zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca vatandaşın 3 aylık zammı belli olmuş oldu. Peki, Temmuz 2026 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun maaş zammını tek tek hesapladı. Erdursun, emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı zammı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz 2026 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artış gösterdi.

Emekliler ve memurlar yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Enflasyon verileriyle milyonlarca vatandaşın 3 aylık maaş zammı da kesinleşmiş oldu.cVerilerin ardından emekli ve memur Temmuz 2026’da ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı.

3 aylık veriler belli olurken geriye Nisan, Mayıs, Haziran verileri kaldı.cSGK uzmanı Özgür Erdursun, YouTube hesabında paylaştığı bir videoyla emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını hesapladı.

SGK Uzmanı Özgür erdursun emekli ve memur maaş zammını hesapladı.

SGK Uzmanı Özgür erdursun emekli ve memur maaş zammını hesapladı.

1 Temmuz tarihine işaret eden SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği hesabı yaptı. Geçen yıl gerçekleşen enflasyon farkı ile bu yıl gerçekleşen farkın aynı olduğunu dile getiren Erdursun, 'Geçen yılda 3 aylık enflasyon yüzde 10.05. Şimdi 10.03. Geçen yılla bu yıl arasında hiçbir fark yok' dedi.

Erdursun, emekli ve memurun alacağı zamma dair şunları dedi:

'Memurların da toplu sözleşme farkları var. Memurların toplu sözleşme farkı dediğimizde artı bir şey olmayacak, eksi olacak. Çünkü memurlar 2026 Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zamlarını almışlardı. 2026 Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zamlarını almışlardı. Şimdi o yüzde 11 çıkartılacak. Yerine yüzde 7 2026'nın 2. dönemi için yüzde 7'lik toplu sözleşme farkı konulacak enflasyonun üzerine. Bu nedenle memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç çıkarsa yaklaşık 4 puan altında bir enflasyon farkı alacaklar.'

Emekli ve memurun 3 aylık zammı netleşti.

Emekli ve memurun 3 aylık zammı netleşti.

Özgür Erdursun, 3 aylık dönem için SSK ve BağKur emeklisinin yüzde10.03; memur ve memur emeklilerin ise enflasyon farkı dahil yüzde 6,07'lik bir zamma ulaştığını belirtti.

Erdursun sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim bu anlattıklarımız Temmuz ayına göre ne olacak? İşte Ocak ayının, Şubat ayının, Mart ayının enflasyonu açıklandı. Sonrası aylarda açıklandığında Temmuz ayındaki enflasyon farkları, maaşlara yansıyacak farkları biz şimdiden ne olur diye bakıyoruz. 

Şöyle bir hesaplama yapalım. Ocak ayında 4.84'lük bir enflasyon vardı. Şubat ayında 2.96'lık bir enflasyon. Mart ayında 1.94'lük bir enflasyon açıklandı. B una göre de 3 aylık enflasyon 10.03'lük bir enflasyon oldu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın