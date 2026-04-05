SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli ve Memurun Maaş Zammını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artış gösterdi.

Emekliler ve memurlar yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Enflasyon verileriyle milyonlarca vatandaşın 3 aylık maaş zammı da kesinleşmiş oldu.cVerilerin ardından emekli ve memur Temmuz 2026’da ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı.

3 aylık veriler belli olurken geriye Nisan, Mayıs, Haziran verileri kaldı.cSGK uzmanı Özgür Erdursun, YouTube hesabında paylaştığı bir videoyla emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını hesapladı.