Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin Avrupa’da Tanınan Markası İçin İflas Kararı Verildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 09:15

Avrupa’da “Arceo” markası ile bilinen Arıcıoğlu Otomotiv, geçtiğimiz yıl konkordato ilan ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, şirkete konkordato komiseri atamıştı. Görülen dava sonrasında Arıcıoğlu Otomotiv hakkında iflas kararı verildi. Şirket, Türkiye’de uzun yıllardır otomotiv yan sanayisi ürünleriyle üretim yapıyordu.

Artan maliyetler ve nakit krizi ile ekonomik darboğaza giren Arıcıoğlu Otomotiv, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonrasında Arıcıoğlu Otomotiv için iflas kararı verildi ve şirketin tasfiyesi için çalışmalar başladı.

Türkiye otomotiv yan sanayisinin dikkat çeken firmalarından Arıcıoğlu Otomotiv, Avrupa’da özellikle “Arceo” markasıyla tanınıyordu.

Yüksek teknolojili jant üretimiyle tanınan Arıcıoğlu Otomotiv, Valencia, Porto ve Madrid isimlerini taşıyan jant serileriyle sektörde biliniyordu.

Şirketin iflas etmesinin sebebi olarak artan maliyetler ve nakit akışında yaşanan problemler gösterildi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
