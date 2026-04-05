Doğum İzninin Artırılmasını Sağlayacak Olan Yasa Bu Hafta TBMM Gündemine Gelecek

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 11:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı ve doğum iznini tüm çalışanlar için 16 haftadan 24 haftaya çıkaracak yasa teklifi TBMM gündeminde öne alındı. Teklifin, doğum izninde olan kadınların da düzenlemeden yararlandırılması amacıyla bu hafta yasalaştırılması planlanıyor.

Doğum iznini tüm çalışanlar için 24 haftaya çıkaracak yasa teklifi Meclis komisyonundan geçmişti.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu gündeminin ilk sırasına alınacak.

Genel Kurul, 7 Nisan Salı günkü birleşiminde bu kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Siyasi parti grupları ortak hareket ederek, hâlen izinde olan kadınların da doğum izni düzenlemesinden yararlandırılması amacıyla teklifin bu hafta yasalaştırılmasını planlıyor.

Yeni kanun teklifinde neler var?

Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele, talepleri hâlinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması hâlinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması hâlinde, ilgili kanunda belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Teklife ihdas edilen yeni madde ile analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele, talepleri hâlinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç hâlinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
