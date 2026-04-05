Almanya Hız Sınırı Olmayan Otoyollarda Israrcı

Almanya’nın hız sınırı olmayan otoyolları da akaryakıt kriziyle yeniden gündeme geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, akaryakıt kriziyle mücadele için vergi indirimlerinin geçerli bir yöntem olmadığını söyledi. İtalya ve Avusturya gibi ülkeleri örnek gösteren Alman Bakan, “2022’de aynı durum yaşandı ve milyarlarca euro harcanmasına rağmen akaryakıt krizinin önüne geçilemedi.” ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi Bakanı, ülkenin dünyaca ünlü hız sınırı olmayan otoyollarını da savundu.

Bakan Reiche, “Benzin ve dizel fiyatları Alman otoyollarında değil, küresel piyasada belirleniyor. Hız sınırları ve araçsız pazar günlerinin bunun üzerinde gözle görülür bir etkisi olmaz.” ifadelerini kullandı.