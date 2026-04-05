Almanya Hız Sınırı Olmayan Otoyollarda Israrcı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 10:10

Almanya, otoyollarında hız sınırı olmayan nadir ülkelerden biri. Sürücüler, “Autobahn” denilen otoyollarda araçlarıyla istedikleri kadar hız yapabiliyor. Almanya’daki hız sınırı olmayan otoyollar, akaryakıt kriziyle yeniden gündeme geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, akaryakıt krizine önlem olarak otoyollarda hız sınırı getirmeyeceklerini açıkladı.

Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle dünya ülkeleri akaryakıt krizine çare arıyor.

Almanya’nın hız sınırı olmayan otoyolları da akaryakıt kriziyle yeniden gündeme geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, akaryakıt kriziyle mücadele için vergi indirimlerinin geçerli bir yöntem olmadığını söyledi. İtalya ve Avusturya gibi ülkeleri örnek gösteren Alman Bakan, “2022’de aynı durum yaşandı ve milyarlarca euro harcanmasına rağmen akaryakıt krizinin önüne geçilemedi.” ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi Bakanı, ülkenin dünyaca ünlü hız sınırı olmayan otoyollarını da savundu.

Bakan Reiche, “Benzin ve dizel fiyatları Alman otoyollarında değil, küresel piyasada belirleniyor. Hız sınırları ve araçsız pazar günlerinin bunun üzerinde gözle görülür bir etkisi olmaz.” ifadelerini kullandı.

Almanya otoyollarında neden hız sınırı yok?

Almanya’nın otoyolları olan Autobahn, dünyada genel bir hız sınırının uygulanmadığı nadir yerlerden biri olmasıyla ünlü. Almanya, hem mühendislik harikası olarak tasarladığı otoyollarına hem de araç piyasasına yön veren ünlü araba markalarına güveniyor.

Hız sınırı olmayan otoyollar, Mercedes-Benz, BMW, Audi ve Porsche gibi dünya devi markalara doğal bir test alanı sağlıyor.

Almanya’da hız sınırı getirilmesi konusu sık sık gündeme geliyor. Çevreciler karbon salınımını azaltmak için, bazı kesimler ise güvenlik için sınır istiyor. Ancak Alman halkı ve otomobil lobisi için hız sınırının olmaması, bir nevi “kişisel özgürlük” sembolü olarak görüldüğü için bu teklifler genellikle reddediliyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
