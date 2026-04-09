Vali Açıkladı, Detaylar Belli Oldu: İstanbul’da Öğrencilere Aylık 2 Bin TL Verilecek

Vali Açıkladı, Detaylar Belli Oldu: İstanbul’da Öğrencilere Aylık 2 Bin TL Verilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 23:34

İstanbul Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen 'Gönülden Bir Öğün' projesiyle, SYDV kayıtlı 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL kantin desteği verilecek. Vali Davut Gül'ün duyurduğu projede, öncelik şehit ve gazi çocukları ile dezavantajlı gruplara verilirken ödemeler sadece okul kantinlerindeki yemek ihtiyaçları için kullanılabilecek.

İstanbul Valiliği'nin bir süredir üzerinde çalıştığı "Gönülden Bir Öğün" projesinde şartlar netleşti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptı.

İstanbul Valiliği'nin bir süredir üzerinde çalıştığı "Gönülden Bir Öğün" projesinde şartlar netleşti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptı.

Vali Gül paylaşımda, İstanbul Çocukları Vakfı olarak, valiliğin koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle 'Gönülden Bir Öğün' projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu kaydetti.

Gül, ilk etapta, ihtiyaç ve öncelik durumu gözetilerek destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde açıkladı:

Gül, ilk etapta, ihtiyaç ve öncelik durumu gözetilerek destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde açıkladı:

'Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar, koruyucu aile yanında kalan çocuklar, roman çocuklar, babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar, anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler.'

Vali Gül, 'Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
