Dünyanın En Büyük Rezervi: Yerin Altında Hala 36 Bin Ton Altın Var!

Dünyanın En Büyük Rezervi: Yerin Altında Hala 36 Bin Ton Altın Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 09:09

Dünya üzerinde çıkarılan tüm altının neredeyse yarısının tek bir bölgeden geldiğini biliyor muydunuz? Güney Afrika’nın Johannesburg şehri yakınlarında bulunan Witwatersrand Havzası, keşfedildiği 1886 yılından bu yana 'dünyanın altın kalbi' olma unvanını koruyor. Ancak bu devasa hazineye ulaşmak hiç de kolay değil ve hala yarım trilyon dolar değerinde rezervi bulunuyor.

Witwatersrand, sıradan bir maden sahası değil; 400 kilometre uzunluğunda, 2,7 milyar yıllık tortul katmanlardan oluşan devasa bir jeolojik oluşum.

Witwatersrand, sıradan bir maden sahası değil; 400 kilometre uzunluğunda, 2,7 milyar yıllık tortul katmanlardan oluşan devasa bir jeolojik oluşum.

1886'dan bu yana bu havzadan 2 milyar onsa yakın (yaklaşık 55.000 ton) altın çıkarıldı. Bu rakam, insanlık tarihi boyunca yeryüzüne çıkarılan tüm altının yaklaşık %40 ile %50'sini temsil ediyor.

Madencilik faaliyetleri bir asırdan fazla süredir devam etse de, havzanın derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekleyen devasa bir rezerv bulunuyor. Tahminlere göre yerin altında yaklaşık 1.161 milyar ons (36.000 ton) altın daha yatıyor. Bu gizli servetin güncel piyasa değeri ise yaklaşık yarım trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Bu devasa rezerve ulaşmanın bedeli ise oldukça ağır.

Bu devasa rezerve ulaşmanın bedeli ise oldukça ağır.

Witwatersrand Havzası, dünyanın en derin madenlerine ev sahipliği yapıyor:

  • Derinlik: Maden kuyuları yüzeyin 3.900 - 4.000 metre altına kadar iniyor.

  • Sıcaklık: Bu derinliklerde kaya sıcaklıkları 60°C seviyelerine ulaşıyor.

  • Risk: Ölümcül kaya düşmeleri ve aşırı basınç, madenciliği dünyanın en tehlikeli işlerinden biri haline getiriyor.

Zorlu şartlara ve düşen tenör (cevher kalitesi) oranlarına rağmen, bölge hala küresel altın devlerinin iştahını kabartıyor.

Zorlu şartlara ve düşen tenör (cevher kalitesi) oranlarına rağmen, bölge hala küresel altın devlerinin iştahını kabartıyor.

Harmony, Sibanye, Goldfields ve AngloGold-Ashanti gibi dünyanın en büyük altın şirketleri, bu derin seviyeli yataklara ulaşmak için uzmanlaşmış ve emek yoğun yöntemler kullanmaya devam ediyor.

Witwatersrand, küresel altın arzı için kritik bir kaynak olmaya devam ederken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte erişilemeyen 'yarım trilyon dolarlık' rezervin ne kadarının ekonomiye kazandırılacağı merak konusu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
