Doğada Kendi Başına Büyüyor, Kilosu 1500 Liradan Alıcı Buluyor

Sezonun başında kilogramı 4 bin liradan alıcı bulan taze kuzugöbeği, ürünün bollaşmasıyla birlikte şu sıralar bin 500 liradan satılıyor. Yaklaşık 40 yıldır dağlarda mantar peşinde koşan 52 yaşındaki Fatma Kara, bu sezonun heyecanını şu sözlerle paylaşıyor:

'Bu mantarın zamanı gelince sabah erkenden eşim ve çocuklarımla birlikte dağlara çıkarız. Karış karış gezeriz. Bazen 1 kilo, bazen 5-6 kilo bulduğumuz olur. Bu iş biraz hastalık gibi; evde otursak aklımız hep dağda kalır.'