Doğada Kendi Başına Büyüyor, Kilosu 1500 Liradan Alıcı Buluyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 15:51

Antalya’nın Akseki ilçesinde, halk arasında 'göbek' olarak bilinen ve nadir bulunmasıyla adeta altına eş değer görülen kuzugöbeği mantarı sezonu açıldı. Bahar yağmurlarıyla birlikte Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde kendini gösteren bu değerli mantar, bölge halkı için hem bir tutku hem de dev bir gelir kapısı haline geldi.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Aksekililer sabahın ilk ışıklarında dağların yolunu tutuyor.

Sezonun başında kilogramı 4 bin liradan alıcı bulan taze kuzugöbeği, ürünün bollaşmasıyla birlikte şu sıralar bin 500 liradan satılıyor. Yaklaşık 40 yıldır dağlarda mantar peşinde koşan 52 yaşındaki Fatma Kara, bu sezonun heyecanını şu sözlerle paylaşıyor:

'Bu mantarın zamanı gelince sabah erkenden eşim ve çocuklarımla birlikte dağlara çıkarız. Karış karış gezeriz. Bazen 1 kilo, bazen 5-6 kilo bulduğumuz olur. Bu iş biraz hastalık gibi; evde otursak aklımız hep dağda kalır.'

Toroslar’ın bin ila bin 800 rakımlı zirvelerinde, özellikle sedir ve ladin ağaçlarının gölgesinde yetişen mantarlar, sahil kesimindekilere oranla çok daha değerli kabul ediliyor.

Fatma Kara, Akseki mantarının farkını şöyle anlatıyor:

'Toroslar’da yetişen göbek daha etli ve lezzetli olur. Sahil kesimindeki mantarlarla arasında ciddi bir tat farkı var. Bu yüzden bizim mantarımız daha çok tercih ediliyor.'

Mantar toplamanın göründüğü kadar kolay olmadığını belirten Mehmet Kara ise işin zahmetine dikkat çekiyor:

'Kuzugöbeği her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgeleri sever. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek arıyoruz. Bir kişi günde ortalama 1 ila 5 kilogram arasında ürün bulabiliyor.'

Akseki halkı topladığı mantarların bir kısmını satarak aile ekonomisine ciddi bir katkı sağlarken, bir kısmını da geleneksel yöntemlerle kurutuyor.

Kurutulan kuzugöbekleri kış aylarında etli yemeklerin ve nohutun vazgeçilmez eşlikçisi olarak sofralardaki yerini alıyor.

Uzmanlar ve deneyimli toplayıcılar, doğada kuzugöbeğine çok benzeyen ancak zehirli olan 'yalancı kuzugöbeği' türlerine karşı vatandaşları uyarıyor. Latince adı Morchella esculenta olan bu değerli türün dünyada 40, Türkiye'de ise 15'e yakın çeşidi bulunuyor. Yağışların sürmesi halinde Akseki’deki bu yoğun mesainin mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
