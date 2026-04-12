Rus Plakasını Okuyamadı, Fişe "Putin" Yazdı: İşinden Oldu!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 12:47

Bursa’da yaşanan ve sosyal medyada viral olan trajikomik olay, bir işçinin ekmeğinden olmasına yol açtı. Gürsu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Seyithan Alay, okuyamadığı Rus plakasının yerine fişe 'Putin' yazınca, Rus turistleri güldürdü ancak patronu affetmedi.

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

8 aydır istasyonda görev yapan Seyithan Alay, yoğun bir mesai saatinde istasyona gelen Rus plakalı bir aracın plakasını okumakta güçlük çekti. Kuyruğu bekletmemek ve işlemi hızlandırmak amacıyla plaka kısmına Rusya Devlet Başkanı'nın soyadı olan 'Putin' yazarak sisteme giriş yaptı.

Fişteki "Putin" yazısını gören Rus vatandaşlar durumu öfkeyle değil, büyük bir neşeyle karşıladı.

O anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden turistlerin kahkahaları sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenme aldı. Ancak bu sempatik tablo, iş yeri yönetimi için aynı anlamı taşımadı.

Görüntülerin yayılmasının ardından istasyon yönetimi, Seyithan Alay’ın işine son verdi.

Kötü bir niyeti olmadığını, sadece yoğunluktan dolayı böyle bir yola başvurduğunu belirten Alay, tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren işçi: 'Plaka çok karışıktı, okuyamadım. O an aklıma sadece 'Putin' yazmak geldi. Tamamen yoğunluktan kaynaklıydı, kötü bir niyetim yoktu. Beni çağırıp işten çıkardılar, çok şaşırdım.' şeklinde açıklama yaptı.

Olayın ardından açıklama yapan Avukat Elif Şuara Güngör, yapılan feshin haksız olduğuna dikkat çekti.

Güngör, şu değerlendirmelerde bulundu:

'İşçiye bu hususta uygulanabilecek yaptırım işten çıkarma değil; en fazla, şayet bir zarar söz konusuysa, yevmiyesinden kesinti yapılmasıdır. İşçinin daha önce herhangi bir nedenle savunması alınmamış olması ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde hareket etmiş olmasına rağmen zorla istifaya zorlanması, hakkın kötüye kullanılması niteliği taşır. Bu durumda yapılan feshin haksız olduğu sonradan ortaya çıkacaktır'

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
