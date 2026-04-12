ATM'deki Bu Tuş Şifre Hırsızlarından Koruyor

ATM'deki Bu Tuş Şifre Hırsızlarından Koruyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 09:51

Gün içinde binlerce kişinin para çekmek veya işlem yapmak için kullandığı bankamatiklerdeki tuş takımı, aslında her rengiyle bir mesaj veriyor. Özellikle sarı tuş, sadece bir rakamı silmekten çok daha fazlasını yaparak kullanıcıyı dolandırıcılıklara karşı koruyor.

"Omuz Sörfü" Dolandırıcılığına Karşı Kalkan

"Omuz Sörfü" Dolandırıcılığına Karşı Kalkan

Uzmanlara göre sarı tuşun en kritik görevi güvenlik. Dolandırıcıların en yaygın yöntemlerinden biri olan “omuz sörfü” (şifrenin arkadan izlenmesi), kullanıcı hata yaptığında devreye giriyor.

Şifresini yanlış giren bir kullanıcı panikleyip işlemi tamamen iptal ederse (kırmızı tuş), dolandırıcıya şifresini tekrar girmek için yeni bir fırsat ve zaman tanımış oluyor. Ancak sarı tuşa basarak sadece yanlış rakamı düzeltmek, işlem akışını bozmadan ve çevreye açık vermeden şifreyi gizlemeye yardımcı oluyor.

Neden Sarı Renk? Erişilebilirlik Detayı

Neden Sarı Renk? Erişilebilirlik Detayı

ATM tasarımlarında renklerin seçimi tesadüf değil. Sarı rengin tercih edilme sebebi, görme bozukluğu yaşayan veya zayıf gören bireyler tarafından en kolay fark edilen renk olmasıdır. Bu sayede ATM’ler her kesimden kullanıcı için daha erişilebilir ve güvenli hale geliyor.

Teknik Arızaları ve Zaman Kaybını Önlüyor

Teknik Arızaları ve Zaman Kaybını Önlüyor

Hatalı girilen bir IBAN veya para miktarında tüm işlemi iptal edip başa dönmek, hem ATM sistemini yoruyor hem de teknik arıza riskini (kart sıkışması, sistem donması) artırıyor.

Hız: Yanlış karakteri tek tek silerek saniyeler içinde düzeltme sağlar.

Sistem Sağlığı: İşlemin yarıda kalmasını önleyerek banka ağındaki yükü hafifletir.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
