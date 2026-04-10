Kuru Geven Köylü İçin Kazanç Kapısına Dönüştü

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 14:00

Marmaris’in ormanlık alanlarında kendiliğinden yetişen ve kuruduktan sonra sadece 'yanıcı madde' gözüyle bakılan Geven otu, yürütülen yeni projelerle hem köylünün cebini dolduruyor hem de orman yangınlarına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Hisarönü bölgesinde başlatılan bu girişim, iki kritik kazanç sağlıyor.

Birinci derece yangın bölgesi olan makilik alanlarda, aşırı yanıcı olan kuru Gevenlerin toplanmasıyla ormanlar temizlenmiş oluyor. Aynı zamanda bu süreç, yörede yaşayan vatandaşlar için güçlü bir alternatif gelir kapısı açıyor.

Bu yılki verilere göre bölgedeki faaliyetlerin boyutu oldukça dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Marmaris’in Hisarönü bölgesinden köylüler tarafından titizlikle toplanan toplam 55 ton kuru Geven bitkisi, sanata dönüştürülmek üzere Ankara ve Sakarya’da bulunan özel atölyelere gönderildi.

Toplanan bu bitkiler, atölyelerde usta ellerde işlenerek modern sanat objelerine, şık dekoratif ürünlere ve hediyelik eşyalara dönüştürülüyor.

Geleneksel yöntemlerin modern tasarımla birleştiği bu süreçte, ormandaki 'kuru çalı' imajı yerini yüksek katma değerli bir ticari ürüne bırakıyor. Hem doğa nefes alıyor hem de köylünün emeği sanatla değer kazanıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
