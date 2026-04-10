Patates ve Soğanı Aynı Yerde Saklayanlara Kötü Haber

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 12:22

Mutfakların ayrılmaz ikilisi olarak bilinen patates ve soğan, saklama sepetinde bir araya geldiğinde birbirinin en büyük düşmanına dönüşüyor. Birçok kişinin bilmeden yaptığı bu hata, hem cüzdanınızı yakıyor hem de sağlığınızı tehdit ediyor.

Hemen her evde patates ve soğan aynı kiler dolabında veya aynı sepetin içinde yan yana durur.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu 'iyi komşuluk' ilişkisi aslında bir imha operasyonu! 

Patates ve soğanın aynı koşulları sevmesi, birlikte yaşayabilecekleri anlamına gelmiyor. Bu ikili yan yana geldiğinde birbirlerinin raf ömrünü hızla tüketiyor:

Soğanın Etilen Gazı Tuzağı: Soğanlar yüksek miktarda etilen gazı üretir. Bu gaz, yanındaki patateslerin vaktinden çok önce olgunlaşmasına ve hızla filizlenip çürümesine neden olur.

Patatesin Nem Darbesi: Patatesler ise yüksek nem içerikleriyle soğanların sıvılaşmasına, yumuşamasına ve sızdırmasına yol açar. Sonuç: Her iki sebze de çöpe gider.

Etilen Gazı: Bitkisel Bir "Hızlandırıcı"

Etilen, meyve ve sebzelerin olgunlaşma hızını belirleyen doğal bir bitki hormonudur. Elma, avokado ve armut gibi ürünler yüksek etilen salgılar. Eğer patatesleri bu ürünlerin yanına koyarsanız, 'yaşlanma' süreçlerini tetiklersiniz.

Küçük Bir İpucu: Sert bir meyveyi hızla olgunlaştırmak istiyorsanız bir elma ile kağıt torbaya koyun; ancak uzun süre saklamak istiyorsanız hepsini birbirinden ayırın!

Yanlış saklama koşulları sadece israfa değil, zehirlenmeye de davetiye çıkarıyor. Güneş ışığına veya ani sıcaklık değişimlerine (ocak yanı gibi) maruz kalan patatesler yeşermeye başlar. Bu yeşil renk, solanin adı verilen zehirli bir kimyasalın işaretidir. Filizlenmiş ve yeşermiş patatesler potansiyel bir zehir kaynağına dönüşebilir.

Doğru Saklama Formülü Nedir?

Patates İçin: Kiler veya bodrum gibi serin, karanlık ve iyi havalanan bir yer seçin. Asla buzdolabına koymayın (pişmemişse).

Soğan İçin: Serin ama soğuk olmayan, hava akışının olduğu asılı file torbaları veya sepetleri tercih edin. Kabuğu soyulmadıkça buzdolabından uzak tutun.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
