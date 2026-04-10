Patates ve Soğanı Aynı Yerde Saklayanlara Kötü Haber

Etilen, meyve ve sebzelerin olgunlaşma hızını belirleyen doğal bir bitki hormonudur. Elma, avokado ve armut gibi ürünler yüksek etilen salgılar. Eğer patatesleri bu ürünlerin yanına koyarsanız, 'yaşlanma' süreçlerini tetiklersiniz.

Küçük Bir İpucu: Sert bir meyveyi hızla olgunlaştırmak istiyorsanız bir elma ile kağıt torbaya koyun; ancak uzun süre saklamak istiyorsanız hepsini birbirinden ayırın!

Yanlış saklama koşulları sadece israfa değil, zehirlenmeye de davetiye çıkarıyor. Güneş ışığına veya ani sıcaklık değişimlerine (ocak yanı gibi) maruz kalan patatesler yeşermeye başlar. Bu yeşil renk, solanin adı verilen zehirli bir kimyasalın işaretidir. Filizlenmiş ve yeşermiş patatesler potansiyel bir zehir kaynağına dönüşebilir.