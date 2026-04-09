APP Plaka Serbest Kalıyor; Cam Film, Multimedya ve Ses Sisteminde Kurallar Değişiyor!

Kamuoyunda en çok merak edilen APP plaka konusunda geri adım atıldı. Şoförler odaları tarafından daha önce basılmış olan APP plakalar, mevcut araçlarda kullanılmaya devam edilebilecek; bu plakalar için ceza yazılmayacak ve iptal edilmeyecek. Ancak plaka basım odalarına, standartları uygun hale getirmeleri için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanındı.

Multimedya Ekranlara 'Video' Şartıyla İzin

Navigasyon ve eller serbest telefon kullanımı sağlayan multimedya ekranlar artık tamamen serbest. Ancak tek bir kırmızı çizgi var: Araç seyir halindeyken video oynatılmayacak. Trafik denetimlerinde veya muayenede, seyir halindeyken video açılmasına izin veren sistemler tespit edilirse ceza uygulanacak.