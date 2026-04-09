APP Plaka Serbest Kalıyor; Cam Film, Multimedya ve Ses Sisteminde Kurallar Değişiyor!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 10:22

Sürücüleri ve modifiye tutkunlarını sevindirecek haber geldi! Trafikte uzun süredir tartışma konusu olan APP plaka, multimedya ekran, ses sistemi ve cam filmi yasaklarına yönelik kurallar esnetiliyor. Nisan ayı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelik, trafik güvenliğini tehlikeye atmayan modifiyeler için 'serbestlik' dönemini başlatıyor.

İşte milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin tüm detayları:

Trafik cezaları ve muayene prosedürleri nedeniyle kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar için hazırlanan yeni yönetmelik taslağı netleşti.

'Vatandaşın mağduriyetini gidermek' amacıyla hazırlanan düzenlemede, sürüş güvenliğini bozmayan pek çok aksesuar artık ceza sebebi olmayacak.

APP Plakalar Kullanılmaya Devam Edilecek

Kamuoyunda en çok merak edilen APP plaka konusunda geri adım atıldı. Şoförler odaları tarafından daha önce basılmış olan APP plakalar, mevcut araçlarda kullanılmaya devam edilebilecek; bu plakalar için ceza yazılmayacak ve iptal edilmeyecek. Ancak plaka basım odalarına, standartları uygun hale getirmeleri için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanındı.

Multimedya Ekranlara 'Video' Şartıyla İzin

Navigasyon ve eller serbest telefon kullanımı sağlayan multimedya ekranlar artık tamamen serbest. Ancak tek bir kırmızı çizgi var: Araç seyir halindeyken video oynatılmayacak. Trafik denetimlerinde veya muayenede, seyir halindeyken video açılmasına izin veren sistemler tespit edilirse ceza uygulanacak.

Ses Sistemlerinde "Desibel" Esnekliği

Araçların orijinal hoparlörleri yerine takılan yüksek desibelli hoparlörlere artık müsaade edilecek. Ancak bagajı tamamen kaplayan veya çevreye aşırı gürültü yayan subwoofer ve kutu bas gibi devasa eklemeler yine yasak kapsamında kalacak.

Cam Filminde 1 ve 2 Numara Serbest

Mevcut kurallar korunurken uygulamada netlik sağlandı. Sürücünün görüşünü engellememek ve aracın içini tamamen karartmamak kaydıyla, yan camlarda 1 ve 2 numara cam filmi serbestçe kullanılabilecek. Ön camda görüşü engelleyen filmler ile ruhsata işlenmemiş yazılar ise ceza almaya devam edecek.

Taviz Verilmeyecek Konular: Güvenlik Ön Planda

Düzenleme aksesuarlarda esneklik sağlasa da, trafik kazalarının %90'ına neden olan kural ihlallerinde denetimler daha da sıkılaşacak. Ters şeritte seyir, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız sınırı aşımı ve trafikte saldırgan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikası uygulanacak.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
