Evde Kağıt Havlu Kullananlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 08:42

Pratikliği nedeniyle mutfakların vazgeçilmezi olan kağıt havlular, aslında her iş için uygun değil. Temizlik uzmanları, kağıt havlu kullanımının bazı yüzeylerde faydadan çok zarar getirdiğini belirterek 'asla kullanılmaması gereken' yerleri sıraladı.

Dökülen bir şeyi hızlıca silmek veya bir lekeyi yok etmek için ilk akla gelen çözüm rulo kağıt havlular olsa da, uzmanlar uyarıyor.

Yanlış yüzeyde kullanılan kağıt havlu; çiziklere, tüy bırakmaya ve hatta değerli eşyalarınızın ömrünün kısalmasına neden olabilir. İşte o güvenilir rulo havluya uzanmadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken yerler:

1. TV ve Bilgisayar Ekranları

Televizyon ve monitörlerin hassas kaplamaları kağıt havlunun sert dokusuna karşı dayanıksızdır. Temizlik uzmanı Elizabeth Shields, 'Kağıt havlular basınç altında aşındırıcıdır, ekranlardaki özel kaplamayı bozabilir. Bunun yerine parmak izlerini nazikçe yok eden mikrofiber bezleri tercih edin,' diyor.

Güneş ışığı vurduğunda aynanızda o sinir bozucu tozları görüyorsanız sebebi kağıt havludur. Lif bırakan kağıt havlu yerine uzmanlar şaşırtıcı bir alternatif sunuyor: Eski bir gazete kağıdı! Gazete, lif dökmez ve kusursuz bir parlaklık sağlar.

3. Halı ve Kilimler

Halıdaki bir lekeyi kağıt havluyla ovalamak, kağıdın parçalanarak halı liflerinin arasına girmesine neden olur. Bu parçaları temizlemek lekenin kendisinden daha zor olabilir.

4. Bulaşık Kurulama

Islak tabakları kağıt havluyla kurulamak, tabaklarda gözle görülmeyen ıslak kağıt lifleri bırakır. Hijyenik bir kurulama için mikrofiber veya klasik mutfak havluları çok daha güvenlidir.

Kağıt havlu, tozu hapsetmek yerine etrafa dağıtır. Bu da evdeki alerjen miktarını artırır. Mobilya ve perdelerin tozunu alırken tozu mıknatıs gibi çeken elektrostatik bezler kullanmalısınız.

6. Deri Eşyalar

Deri koltuk veya botlarda kağıt havlu kullanmak derinin ihtiyacı olan nemi emer. Derinin kuruyup çatlamasını önlemek için pamuklu bir bez kullanmak en doğrusudur.

İster cilalı ister cilasız olsun, ahşap yüzeyler de deri gibi nem kaybına duyarlıdır. Kağıt havlu ahşabın yüzeyini kurutabilir; pamuklu bez her zaman en iyi seçenektir.

8. Paslanmaz Çelik

Buzdolabı veya fırın gibi paslanmaz çelik yüzeylerde kağıt havlu kullanmak düzensiz çizgiler ve lif kalıntıları bırakır. Kusursuz bir parlaklık için sirke ve mikrofiber bez ikilisinden şaşmayın.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
