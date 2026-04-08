Bu Köye Yerleşmeyi Kabul Edenlere Devlet 1 Milyon 113 Bin Lira Ödüyor

Köye yeni yerleşenlere kişi başı 25.000 İsviçre Frangı (yaklaşık 25.000 Amerikan Doları) ödeme yapılacaktı. Ancak bu cömert teklif, sıkı şartlara bağlıydı. Başvuru sahiplerinin 45 yaş altında olması, İsviçre vatandaşı veya İsviçre'de yasal ikamet iznine sahip olması gerekiyordu. En önemlisi, köyde en az 10 yıl kalmayı taahhüt etmeliydi. Programın finansal şartları da dikkat çekiciydi. Yeni gelenler, minimum 200.000 İsviçre Frangı değerinde gayrimenkul satın almak zorundaydı. Bu koşul, hem köyün ekonomisine katkı sağlamayı hem de yerleşenlerin kalıcılığını garantilemeyi amaçlıyordu. Ayrıca, eğer kişiler 10 yıl dolmadan köyü terk ederse, aldıkları parayı geri ödeyeceklerdi.

Albinen'in bu alışılmadık kararı, dünya basınında geniş yer buldu. CNN'den BBC'ye, The Guardian'dan Le Monde'a kadar onlarca uluslararası medya kuruluşu köyü ziyaret etti. 'Modern çağın en yaratıcı nüfus artırma projesi' olarak nitelenen bu girişim, sosyal medyada viral oldu ve köye yüzlerce başvuru geldi.

Ancak köy yönetimi, medyanın ilgisinden biraz bunalmıştı. Belediye Başkanı Jost, 'Amaçımız turist çekmek değil, kalıcı yerleşimci bulmaktı' diyerek durumu özetledi. Köy, bir anda dünya çapında ünlü hale gelmişti ama bu ün, beklenmedik sonuçlar da getiriyordu.