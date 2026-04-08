Bu Köye Yerleşmeyi Kabul Edenlere Devlet 1 Milyon 113 Bin Lira Ödüyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 12:05

İsviçre Alpleri'nin karlı tepeleri arasında, deniz seviyesinden 1.300 metre yükseklikte sessizce duran Albinen köyü, 2017 yılında dünya çapında bir fenomen haline geldi. Valais kantonunun bu küçük yerleşimi, nüfus kaybını durdurmak için benzersiz bir çözüm önerdi: Köye yerleşen her kişi için 25.000 İsviçre Frangı ödeme. Bu radikal karar, sadece yerel bir politika değil, kırsal Avrupa'nın yaşadığı demografik krizi için çarpıcı bir örnektir.

Albinen, İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda, Leuk şehrine bağlı küçük bir dağ köyüdür.

Rhône Vadisi'ni gören bu pitoresk yerleşim, Ortaçağ'dan beri İsviçreli çiftçilerin ve çobanların evi olmuştur. Köyün adı, muhtemelen Latince 'albus' (beyaz) kelimesinden türemiş ve bölgenin kar örtülü doğasına gönderme yapmaktadır.

Tarihsel olarak Albinen, transhumance adı verilen geleneksel hayvancılık sisteminin merkeziydi. Yazları çobanlar sürülerini yüksek dağ otlaklarına çıkarır, kışları ise köyde yaşarlardı. Bu döngüsel yaşam biçimi, yüzyıllar boyunca köyün ekonomik ve sosyal yapısını belirledi. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında endüstrileşme ve modernleşme ile birlikte, geleneksel yaşam tarzı hızla değişmeye başladı.

"Albinen'de doğan çocuklar büyüdüklerinde eğitim ve iş imkanları için şehirlere gidiyorlar ve geri dönmüyorlar" diyordu köyün eski belediye başkanı Beat Jost.

Bu basit cümle, köyün yaşadığı dramın özünü anlatıyor. 1900'lü yılların başında 300'e yakın nüfusa sahip olan Albinen, 2017 yılında sadece 240 kişilik bir topluluk haline gelmişti. Daha da endişe verici olan ise, bu sayının sürekli azalmasıydı.

Köydeki nüfus kaybının arkasında birden fazla faktör bulunuyor. İlk olarak, kırsal bölgelerin yaşadığı klasik sorun: gençlerin eğitim ve kariyer fırsatları için şehirlere göçü. İkincisi, yaşlanan nüfusun doğal ölümü ve düşük doğum oranları. Üçüncüsü ise, köyde yaşamanın artan maliyetleri ve azalan iş imkanları. İsviçre'nin pahalı yaşam koşulları, küçük köylerde daha da belirgin hale geliyor.

Köye yeni yerleşenlere kişi başı 25.000 İsviçre Frangı (yaklaşık 25.000 Amerikan Doları) ödeme yapılacaktı. Ancak bu cömert teklif, sıkı şartlara bağlıydı. Başvuru sahiplerinin 45 yaş altında olması, İsviçre vatandaşı veya İsviçre'de yasal ikamet iznine sahip olması gerekiyordu. En önemlisi, köyde en az 10 yıl kalmayı taahhüt etmeliydi. Programın finansal şartları da dikkat çekiciydi. Yeni gelenler, minimum 200.000 İsviçre Frangı değerinde gayrimenkul satın almak zorundaydı. Bu koşul, hem köyün ekonomisine katkı sağlamayı hem de yerleşenlerin kalıcılığını garantilemeyi amaçlıyordu. Ayrıca, eğer kişiler 10 yıl dolmadan köyü terk ederse, aldıkları parayı geri ödeyeceklerdi.

Albinen'in bu alışılmadık kararı, dünya basınında geniş yer buldu. CNN'den BBC'ye, The Guardian'dan Le Monde'a kadar onlarca uluslararası medya kuruluşu köyü ziyaret etti. 'Modern çağın en yaratıcı nüfus artırma projesi' olarak nitelenen bu girişim, sosyal medyada viral oldu ve köye yüzlerce başvuru geldi.

Ancak köy yönetimi, medyanın ilgisinden biraz bunalmıştı. Belediye Başkanı Jost, 'Amaçımız turist çekmek değil, kalıcı yerleşimci bulmaktı' diyerek durumu özetledi. Köy, bir anda dünya çapında ünlü hale gelmişti ama bu ün, beklenmedik sonuçlar da getiriyordu.

Kanton ve federal hükümet düzeyinde onaylar alınması gerekiyordu. Özellikle, programın İsviçre vatandaşları ile yabancılar arasında ayrım yapıp yapmayacağı konusunda uzun tartışmalar yaşandı. Sonunda, AB vatandaşlarının da programa dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bürokratik süreçler, 2019 yılına kadar devam etti. Bu sürede köy, başvuruları topladı ve değerlendirdi. Yaklaşık 50 aile ciddi başvuru yaptı, bunların çoğu İsviçre'nin diğer bölgelerinden gelen ailelerdi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de başvurular vardı, ancak sayıları sınırlıydı.

2020 yılında COVID-19 pandemisi, projeyi beklenmedik bir şekilde etkiledi. Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, şehir merkezlerinden uzak yaşama olan ilgiyi artırdı. Albinen gibi doğal ortamlarda, temiz hava ve sosyal mesafenin doğal olarak sağlandığı yerler daha cazip hale geldi.

Pandemi döneminde köye olan ilgi artsa da, gerçek yerleşimler sınırlı kaldı. Bunun başlıca nedeni, ekonomik belirsizlikler ve seyahat kısıtlamalarıydı. Ancak köy yönetimi, bu dönemde gelen başvuruların daha samimi ve kalıcı niyetlerle yapıldığını gözlemledi.

Köye yaklaşık 10 yeni aile yerleşti ve nüfus 260 kişiye yükseldi. Bu sayı, başlangıçta hedeflenen kadar yüksek olmasa da, nüfus kaybını durdurma konusunda etkili oldu. Yerleşen ailelerin profili ilginç: Çoğu uzaktan çalışabilen profesyoneller, emekliler ve doğal yaşamı tercih eden gençler. Köyde küçük işletmeler açıldı, yerel ekonomi canlandı. Özellikle turizm sektörü, artan ilgi sayesinde gelişme gösterdi.

'Bu para sadece insanları çekmek için değil, onlara burada yeni bir yaşam kurmalarında yardımcı olmak için,' diyor köyün mevcut belediye başkanı. Gerçekten de, gelen aileler köy yaşamına adapte oldu ve yerel aktivitelere katılım gösterdi. Albinen'in projesi, İsviçre'nin diğer küçük köylerinde de benzer girişimlere ilham verdi. Valais kantonundaki birkaç köy daha, nüfus artırma programları üzerinde çalışmaya başladı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer projeler geliştirildi.

Bu girişim, kırsal kalkınma konusunda yeni bir model olarak değerlendiriliyor. 'Geleneksel teşviklerle çözemediğimiz demografik sorunları, yaratıcı yaklaşımlarla ele alabiliriz,' diyen uzmanlar, Albinen deneyimini başarılı bir vaka çalışması olarak görüyor.

Albinen'in hikayesi devam ediyor. Küçük bir Alp köyünün hayatta kalma mücadelesi, modern dünyanın kırsal yaşama olan ihtiyacını da gözler önüne seriyor. Bu köy, sadece para ile insanı çekmedi; umut, topluluk ve yeni başlangıçlar vaat etti.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
