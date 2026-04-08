Hükümetle Anlaşamayınca Otoyolu Binanın İçinden Geçirdiler!

Ancak bu noktada kritik bir detay var: Otoyol doğrudan binaya temas etmiyor. Yol, bağımsız bir köprü sistemiyle gökdelenin içinden geçirilmiş durumda. Bu sayede hem yapı güvenliği sağlanıyor hem de titreşim riski ortadan kaldırılıyor.

Yoğun trafiğe rağmen içeride çalışanlar için konfor da düşünülmüş. Otoyolun geçtiği katlarda özel ses ve titreşim yalıtımı uygulanarak, gürültü neredeyse tamamen engellenmiş. Hatta asansörler bile bu katlarda durmuyor. 5 ile 7’nci katlar “ulaşılamaz alan” olarak işaretlenmiş durumda ve doğrudan otoyola ayrılmış.