Hükümetle Anlaşamayınca Otoyolu Binanın İçinden Geçirdiler!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 09:32

Şehirleşme arttıkça ortaya çıkan alan krizine Japonya’dan ezber bozan bir çözüm geldi. Osaka’da bulunan Gate Tower Building, klasik mimari anlayışı tamamen ters yüz eden bir yapıyla dikkat çekiyor. Çünkü bu gökdelenin ortasından otoyol geçiyor!

Japonya’nın mühendislikte sınır tanımayan yaklaşımının en çarpıcı örneklerinden biri olan yapı, yalnızca görüntüsüyle değil ortaya çıkış hikayesiyle de oldukça ilginç.

1980’li yıllarda arazi sahipleri ile hükümet arasında başlayan ve tam 5 yıl süren anlaşmazlık, sonunda sıra dışı bir uzlaşıyla sonuçlandı. Hükümet bölgede otoyol inşa etmek isterken, mülk sahipleri de arsalarını değerlendirmek için bina yapmakta ısrarcıydı. 

Çözüm ise ikisini bir araya getirmek oldu.

Osaka’daki Gate Tower Building’in en dikkat çekici özelliği, Hanshin Expressway hattının binanın 5, 6 ve 7’nci katlarından geçmesi.

Ancak bu noktada kritik bir detay var: Otoyol doğrudan binaya temas etmiyor. Yol, bağımsız bir köprü sistemiyle gökdelenin içinden geçirilmiş durumda. Bu sayede hem yapı güvenliği sağlanıyor hem de titreşim riski ortadan kaldırılıyor.

Yoğun trafiğe rağmen içeride çalışanlar için konfor da düşünülmüş. Otoyolun geçtiği katlarda özel ses ve titreşim yalıtımı uygulanarak, gürültü neredeyse tamamen engellenmiş. Hatta asansörler bile bu katlarda durmuyor. 5 ile 7’nci katlar “ulaşılamaz alan” olarak işaretlenmiş durumda ve doğrudan otoyola ayrılmış.

İlginç bir başka detay ise otoyol idaresinin, binanın içinden geçen katlar için kira ödemesi.

Yani teknik olarak otoyol, gökdelenin içinde “kiracı” konumunda. Modern şehirlerin karşı karşıya kaldığı alan sorununa getirilen bu çözüm, hem mühendislik hem de mimari açıdan dünyada eşi benzeri az görülen projeler arasında yer alıyor. Japonya ise bir kez daha “imkansız” denileni mümkün kılmayı başardı.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
