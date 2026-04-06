Tatilde Gördü, Dönünce İş Kurdu: Günlük 4,5 Ton Üretim Yapıyor
Adana’da eczacılık yapan Süleyman Kapukaya’nın yıllardır aklında tek bir şey vardı: üretim yapmak. Ancak bu hayali gerçeğe dönüştüren şey ne bir yatırım planı ne de uzun bir proje oldu. Her şey 2018 yılında çıktığı tatilde yediği bir tabak mantıyla başladı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde “pelmeni” adı verilen mantıyı deneyen Kapukaya, bu lezzeti Türkiye’de üretme fikrine kapıldı.
Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde kurduğu imalathanede günlük yaklaşık 200 kilogram üretim yapan Kapukaya, 2019 yılında ürünlerini deneme amacıyla zincir marketlere gönderdi.
Bu yatırımların ardından üretim kapasitesi katlandı.
Üretimde el emeğini ön planda tuttuklarını belirten Kapukaya, tam otomasyondan özellikle uzak durduklarını ifade ediyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
