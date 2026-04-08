30 Yaş Geç Dediler, 58’inde Başardı: Şimdi Daha Büyük Planları Var

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 10:06

58 yaşındaki Sehergül Koç, yıllar önce yarım kalan eğitim hayalini yeniden canlandırarak üniversite sıralarına geri döndü. Ailesi nedeniyle genç yaşta bıraktığı okulu, yıllar sonra kendi kararıyla tamamladı ve üniversiteyi kazandı. Çalışırken sınava hazırlanarak büyük bir azim örneği gösteren Koç, “okumanın yaşı yok” sözünü adeta yeniden yazdı. 

Zonguldak’ta yaşayan 58 yaşındaki Sehergül Koç’un hikayesi, “okumanın yaşı yok” sözünü bir kez daha gerçeğe dönüştürdü.

Yıllar önce yarım kalan eğitim hayatını yeniden başlatan Koç, hem çalışıp hem sınava hazırlanarak üniversiteli oldu. İki çocuk ve üç torun sahibi olan Koç’un eğitim yolculuğu, genç yaşta kesintiye uğradı. Ortaokulu bitirdikten sonra ailevi nedenlerle liseye devam edemeyen Koç, 19 yaşında evlenince eğitim hayali bir süre daha rafa kalktı. Ancak içindeki okuma isteği hiçbir zaman sönmedi.

Yıllar sonra radikal bir karar alan Koç, “Artık kimseye sormayacağım” diyerek yeniden eğitim hayatına adım attı. Halk eğitimi merkezine kaydını yaptırarak liseyi açıktan tamamladı. Üstelik bunu yalnızca 2,5 yılda başardı.

Geçim mücadelesini de ihmal etmeyen Koç, bir fabrikanın mutfak bölümünde çalışırken aynı zamanda üniversite sınavına hazırlandı.

Dershaneye gitmeden, çoğunlukla kulaklıkla ders notları dinleyerek hazırlandı. Bu yoğun temponun karşılığını ise 2022 yılında aldı. Girdiği sınavda elde ettiği puanla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Koç, üniversite eğitimi için Zonguldak’a taşındı ve öğrenci yurduna yerleşti. Bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans sürecine geçen Koç, önümüzdeki yıl mezun olmayı planlıyor. Hedefi ise bununla sınırlı değil; yüksek lisans yaparak eğitimine devam etmek istiyor.

Çevresinden gelen tepkiler ise oldukça çeşitli oldu.

“Bu yaştan sonra ne yapacaksın?” diyenler de oldu, destek verenler de… Ancak en anlamlı destek ailesinden geldi. Çocuklarının kendisiyle gurur duyduğunu belirten Koç, babasının sözlerinin kendisini derinden etkilediğini anlattı. Üniversiteyi kazandığını söylediğinde babasının duygulanarak, “Sana yapamadığımı sen kendi kendine başardın” dediğini paylaştı.

Torununun okulda arkadaşlarına “Anneannem üniversite okuyor” dediğinde aldığı tepkiler ise Koç’u hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Yaşı nedeniyle şaşıranlara rağmen, üniversite ortamında gençlerle uyum içinde olduğunu ve hiçbir zorluk yaşamadığını vurguladı.

Akademisyenlerin ve üniversite yönetiminin de kendisine destek olduğunu söyleyen Koç, bu süreçte yalnız kalmadığını özellikle dile getirdi.

Kendi hikayesinden yola çıkarak özellikle kadınlara ve gençlere seslenen Koç, “30 yaş geç değil” diyerek önemli bir mesaj verdi. Hayallerin ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Koç, eğitimle birlikte bireyin hem özgürleştiğini hem de kendine güveninin arttığını söyledi.

Hayatında yaşadığı zorluklara da değinen Koç, eşinden ayrıldığını ve çalışmadığını belirterek, eğitimli olmanın önemine dikkat çekti. “Bir mesleğiniz olunca bu büyük bir güven ve gurur veriyor” diyen Koç, özellikle kız çocuklarının mutlaka okutulması gerektiğinin altını çizdi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
