Barajlar Doldu Ama Bu Göl 300 Metre Geri Çekildi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 17:04

Bursa’da barajlar taşma noktasına gelirken İznik Gölü’nde yaşanan 300 metrelik su çekilmesi kafaları karıştırdı. Teknelerin yanaştığı iskeleler karada kaldı, kıyı hattı gözle görülür şekilde geri çekildi. Yağışlara rağmen suyun azalması, “Su nereye gitti?” sorusunu gündeme taşıdı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi kıyısında bulunan İznik Gölü’nde yaşanan su çekilmesi bölge halkını tedirgin etti.

Yaklaşık 300 metre geri çekilen göl suyu, daha önce teknelerin yanaştığı iskelelerin tamamen karada kalmasına neden oldu. Dron görüntülerine de yansıyan bu değişim, yoğun yağışlara rağmen su seviyesinin düşmesiyle dikkat çekti.

Gölde yaşanan çekilme sonrası kıyı şeridinin belirgin şekilde gerilediği görüldü. Daha önce su altında olan alanlarda vatandaşların yürüyebildiği dikkat çekerken, eski iskele yapısının altı tamamen açığa çıktı. Görsel olarak çarpıcı olan bu değişim, aynı zamanda göldeki su kaybının boyutunu da gözler önüne serdi.

Bursa’da geçen yıl su kesintileri yaşanmasına rağmen bugün üç barajın dolu olması, İznik Gölü’ndeki çekilmeyi daha da tartışmalı hale getirdi.

Yağışların artmasına rağmen gölde suyun azalması, doğal nedenlerin ötesinde başka faktörlerin etkili olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, göldeki su kaybının en önemli nedenlerinden birinin sanayi kuruluşlarının yoğun ve kontrolsüz su kullanımı olduğunu öne sürdü. Dimrit, çiftçilerin yılın yalnızca belirli dönemlerinde su kullandığını, buna karşın sanayi tesislerinin yeraltı su kaynaklarını yıl boyunca tükettiğini belirtti.

Bu durumun bedelinin her seferinde çiftçiye kesildiğini savunan Dimrit, sanayi kuruluşlarının su çekim limitlerinin acilen düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Göldeki su kaybının etkileri tarımsal üretimde de hissedilmeye başladı. Bölgede çeltik üretiminin yasaklandığını belirten yetkililer, su sorununun ilerleyen süreçte sebze ve zeytin üreticilerini de etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Çiftçiler, bir yandan su kullanımına kısıtlama getirilirken diğer yandan sanayinin aynı kaynakları kullanmaya devam etmesine tepki gösteriyor.

Uzmanlara göre İznik Gölü’ndeki su çekilmesi yalnızca tarımı değil, gölün doğal dengesini de tehdit ediyor.

Su seviyesindeki hızlı düşüş, hem canlı yaşamını hem de bölgedeki biyolojik çeşitliliği riske atabilir.

Yetkililerin nasıl bir önlem alacağı merak edilirken, bölge halkı ve üreticiler çözüm için acil adım bekliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
