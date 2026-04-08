Barajlar Doldu Ama Bu Göl 300 Metre Geri Çekildi

Yaklaşık 300 metre geri çekilen göl suyu, daha önce teknelerin yanaştığı iskelelerin tamamen karada kalmasına neden oldu. Dron görüntülerine de yansıyan bu değişim, yoğun yağışlara rağmen su seviyesinin düşmesiyle dikkat çekti.

Gölde yaşanan çekilme sonrası kıyı şeridinin belirgin şekilde gerilediği görüldü. Daha önce su altında olan alanlarda vatandaşların yürüyebildiği dikkat çekerken, eski iskele yapısının altı tamamen açığa çıktı. Görsel olarak çarpıcı olan bu değişim, aynı zamanda göldeki su kaybının boyutunu da gözler önüne serdi.