Şehri Bırakıp Buraya Taşınanlara 2 Yıl Boyunca Maaş Veriyorlar: Ama Bir Şartları Var!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 15:08

İtalya'nın güney ucunda yer alan Calabria bölgesi, nüfus kaybıyla boğuşan dokuz köyünde radikal bir karar aldı. Bu pittoresk Akdeniz kasabaları, yeni yerleşimcilere iki yıl boyunca aylık 800 Euro'ya kadar ödeme yapacağını duyurdu. Ancak bu cömert teklif koşulsuz değil - gelen kişilerin bölgede iş kurması ve yerel ekonomiye katkıda bulunması şart.

Calabria, İtalya'nın "ayak parmağı" olarak bilinen yarımadanın en güney ucunda konumlanıyor.

Bölge, asırlardır göçün merkezinde bulunuyor - önce dışarıya göç veren, şimdi ise içeriye göç almaya çalışan bir coğrafya. Son yarım asırda, gençlerin kuzey İtalya'ya ve Avrupa'nın diğer ülkelerine göç etmesiyle birlikte, yerel köyler dramatik bir nüfus kaybı yaşadı.

Bu dokuz köy - Aieta, Albidona, Caccuri, Candela, Civita, Precacore, Sant'Antonio Abate, Teora ve Troina - hepsinin ortak özelliği nüfuslarının 2.000'in altında olması. Köylerin çoğu dağlık bölgelerde yer alıyor ve geleneksel tarım ekonomileri çökmüş durumda. Yaşlı nüfusun ağırlığı, boş evler ve kapanan işletmeler, bu bölgeyi İtalya'nın en büyük demografik krizlerinden birinin merkezine yerleştirdi.

Bölge yönetiminin hayata geçirdiği 'Resto al Sud' (Güney'de Kalıyorum) programı, aslında İtalyan hükümetinin daha geniş kapsamlı bir demografik revitalizasyon çabasının parçası. Program kapsamında, bu dokuz köyden birine yerleşmek isteyen kişilere 24 ay boyunca aylık maksimum 800 Euro destek ödemesi yapılacak.

Ancak bu para karşılıksız verilmiyor.

'Başarılı başvuru sahiplerinin yerel ekonomiye anlamlı bir katkı sağlayacak bir iş kurması veya mevcut bir işi devralması gerekiyor,' diyor program yöneticilerinden Marco Rossi. Bu şart, programın sadece demografik bir çözüm değil, aynı zamanda ekonomik bir canlandırma projesi olduğunu gösteriyor.

Hangi İş Türleri Kabul Ediliyor?

Program, özellikle yerel kültür ve gelenekleri destekleyen girişimleri teşvik ediyor. Gastronomi, tarım, turizm, el sanatları ve dijital hizmetler öncelikli sektörler arasında yer alıyor. Çiftçilik, özellikle organik tarım, zeytinyağı üretimi ve yerel peynir yapımı gibi geleneksel aktiviteler büyük destek görüyor.

Teknoloji sektörü de programın ilgi alanında. Uzaktan çalışma imkanlarının artmasıyla birlikte, dijital pazarlama, web tasarım ve online eğitim hizmetleri gibi sektörlerden girişimciler de başvurabiliyor. Bu yaklaşım, köylerin 21. yüzyıla uyum sağlamasını hedefliyor.

Program, CNN International'da yayınlanan haber ile dünya gündemine oturdu.

Amerikalı gazeteci Sarah Johnson'ın hazırladığı röportajda, programın sadece İtalya için değil, Avrupa'nın kırsal demografik krizi için de bir model olabileceği vurgulandı. Haber, özellikle pandemi sonrası şehir yaşamından bunalan Amerikalılar ve Avrupalılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Bu dokuz köyün her biri kendine özgü tarihsel ve kültürel zenginliklere sahip. Civita, Arnavut kökenli nüfusuyla biliniyor ve bu topluluk 500 yılı aşkın süredir geleneklerini koruyor. Köyde hâlâ Arbëreshë dili konuşuluyor ve geleneksel festivaller düzenleniyor.

Aieta ise Orta Çağ mimarisiyle dikkat çekiyor. Taş evleri ve dar sokakları ile adeta bir açık hava müzesi gibi. Caccuri, antik Roma döneminden kalma kalıntıları barındırırken, Sant'Antonio Abate ünlü tarihî kilisesiyle順礼者leri çekiyor.

Program için başvuru yapmak isteyenler, belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin 40 yaş altında olması, İtalyanca temel seviyede bilmesi ve sunacakları iş planının sürdürülebilir olduğunu kanıtlaması şart. Ayrıca, aile ile gelenlere ek teşvikler de sunuluyor.

'Bu program sadece para desteği değil, yeni bir yaşam felsefesine davet,' açıklamasını yapan Calabria Turizm Müdürü Elena Bianchi, projenin uzun vadeli hedeflerinin altını çiziyor. İki yıllık destek süresi boyunca yerleşimcilerin entegrasyon süreci yakından takip ediliyor.

### Yerel Tepkiler ve Beklentiler

Yerel halk programı umutla karşılıyor. 73 yaşındaki Aieta sakini Giuseppe Marino, 'Köyümüzde çocuk sesi duymayalı yıllar oldu. Bu program belki de son umudumuz,' diye konuşuyor. Yerel işletme sahipleri ise yeni müşteriler kazanma umudunda.

Ancak şüpheci yaklaşanlar da var. Bazı köylüler, programın geçici bir çözüm olabileceğini ve iki yıl sonra yeni gelenlerin tekrar ayrılabileceğini düşünüyor.

Program henüz pilot aşamasında olsa da, ilk sonuçlar umut verici. İlk altı ay içinde 150'den fazla başvuru alındı ve bunların yarısı kabul edildi. Başarılı olması durumunda, programın İtalya'nın diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu köyler, sadece demografik bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel bir rönesans yaşamayı hedefliyor. Geleneksel yaşam tarzları ile modern iş modelleri arasında kurulan köprü, sürdürülebilir kalkınmanın yeni bir örneğini oluşturuyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
