Şehri Bırakıp Buraya Taşınanlara 2 Yıl Boyunca Maaş Veriyorlar: Ama Bir Şartları Var!

Bölge, asırlardır göçün merkezinde bulunuyor - önce dışarıya göç veren, şimdi ise içeriye göç almaya çalışan bir coğrafya. Son yarım asırda, gençlerin kuzey İtalya'ya ve Avrupa'nın diğer ülkelerine göç etmesiyle birlikte, yerel köyler dramatik bir nüfus kaybı yaşadı.

Bu dokuz köy - Aieta, Albidona, Caccuri, Candela, Civita, Precacore, Sant'Antonio Abate, Teora ve Troina - hepsinin ortak özelliği nüfuslarının 2.000'in altında olması. Köylerin çoğu dağlık bölgelerde yer alıyor ve geleneksel tarım ekonomileri çökmüş durumda. Yaşlı nüfusun ağırlığı, boş evler ve kapanan işletmeler, bu bölgeyi İtalya'nın en büyük demografik krizlerinden birinin merkezine yerleştirdi.

Bölge yönetiminin hayata geçirdiği 'Resto al Sud' (Güney'de Kalıyorum) programı, aslında İtalyan hükümetinin daha geniş kapsamlı bir demografik revitalizasyon çabasının parçası. Program kapsamında, bu dokuz köyden birine yerleşmek isteyen kişilere 24 ay boyunca aylık maksimum 800 Euro destek ödemesi yapılacak.