Dünyanın En Şanslı Şehri: Macau’da Sadece "Var Olduğunuz" İçin Maaş Alıyorsunuz

Eski Portekiz kolonisi olan bu bölge, 1999 yılında Çin'e devredildikten sonra 'Bir Ülke, İki Sistem' ilkesi çerçevesinde özel yönetim bölgesi haline geldi. Bu statü, Macau'ya kendi yasalarını yapma ve kumar endüstrisini sürdürme hakkı tanıdı.

2000'li yılların başında liberalleşen kumar piyasası, uluslararası casino operatörlerinin yatırımlarıyla birlikte Macau'yu dünyanın en büyük kumar merkezi haline getirdi. Venetian, City of Dreams, Galaxy gibi dev kompleksler, milyarlarca dolarlık yatırımlarla şehrin siluetini değiştirirken, kamu hazinesi de bu gelişmeden nasibini aldı.

2008 küresel mali krizinin yaşandığı dönemde, Macau hükümeti vatandaşlarını ekonomik zorluklardan korumak amacıyla Wealth Partaking Scheme'i hayata geçirdi. Program, başlangıçta geçici bir tedbir olarak planlanmış olsa da, kumar endüstrisinden elde edilen yüksek gelirler sayesinde kalıcı hale geldi.