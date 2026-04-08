article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Şanslı Şehri: Macau’da Sadece "Var Olduğunuz" İçin Maaş Alıyorsunuz

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 14:42

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Macau, 30 kilometrekarelik alanında yaşayan her vatandaşına yılda binlerce dolar dağıtan tek yerleşim yeri olma özelliğini taşıyor. Çin'in özel yönetim bölgesi statüsündeki bu eski Portekiz kolonisi, 2008 yılından bu yana 'Wealth Partaking Scheme' (Servet Paylaşım Programı) adı verilen benzersiz bir sistemle, kumarhane endüstrisinden elde ettiği gelirleri doğrudan vatandaşlarına nakit olarak dağıtıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Macau'nun bu cömert programının kökleri, şehrin Las Vegas'ı bile geride bırakan kumar endüstrisine dayanıyor.

Eski Portekiz kolonisi olan bu bölge, 1999 yılında Çin'e devredildikten sonra 'Bir Ülke, İki Sistem' ilkesi çerçevesinde özel yönetim bölgesi haline geldi. Bu statü, Macau'ya kendi yasalarını yapma ve kumar endüstrisini sürdürme hakkı tanıdı.

2000'li yılların başında liberalleşen kumar piyasası, uluslararası casino operatörlerinin yatırımlarıyla birlikte Macau'yu dünyanın en büyük kumar merkezi haline getirdi. Venetian, City of Dreams, Galaxy gibi dev kompleksler, milyarlarca dolarlık yatırımlarla şehrin siluetini değiştirirken, kamu hazinesi de bu gelişmeden nasibini aldı.

2008 küresel mali krizinin yaşandığı dönemde, Macau hükümeti vatandaşlarını ekonomik zorluklardan korumak amacıyla Wealth Partaking Scheme'i hayata geçirdi. Program, başlangıçta geçici bir tedbir olarak planlanmış olsa da, kumar endüstrisinden elde edilen yüksek gelirler sayesinde kalıcı hale geldi.

Programın işleyişi oldukça basit: Her yıl bütçe açıklandıktan sonra, casino lisans ücretleri, vergiler ve diğer kumar gelirlerinden elde edilen fazlanın bir kısmı, doğrudan vatandaşlara eşit şekilde dağıtılıyor.

2023 yılında kalıcı sakinlere 10.000 pataca (yaklaşık 1.250 dolar), geçici sakinlere ise 6.000 pataca ödendi.

Kimler Yararlanabiliyor?

Programdan yararlanabilmek için Macau'da kalıcı veya geçici sakin statüsüne sahip olmak gerekiyor. Yaklaşık 680.000 nüfuslu şehirde, Çinli, Portekizli, Filipinli ve diğer milliyetlerden insanlar bu programdan faydalanıyor. 'Macau'nun küçük nüfusu ve yüksek casino gelirleri, bu programı sürdürülebilir kılıyor' diyebiliriz.

Kalıcı sakinler genellikle daha yüksek miktarlar alırken, geçici sakinler de programın dışında kalmıyor. 18 yaşından küçükler için de ödemeler yapılıyor, ancak bu tutarlar veliler tarafından emanette tutuluyor.

Wealth Partaking Scheme, Macau'nun sosyal yapısında önemli değişikliklere neden oldu.

Program, gelir eşitsizliğini azaltmada etkili bir araç haline gelirken, yerel tüketimi de artırıyor. Her yıl ödemeler yapıldığında, alışveriş merkezlerinde ve restoranlarında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor.

Ancak program, bazı ekonomistler tarafından eleştiriliyor. Nakit transferlerin çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği ve uzun vadede ekonomik bağımlılık yaratacağı endişeleri dile getiriliyor. Buna karşın Macau hükümeti, programın sosyal istikrarı sağladığını ve vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını savunuyor.

COVID-19 pandemisi, Macau'nun kumar endüstrisini ciddi şekilde etkiledi. 2020-2022 döneminde sınır kapatmaları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle casino gelirleri dramatik şekilde düştü. Bu durum, programın sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri doğurdu.

2023 yılında seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte kumar endüstrisi toparlanmaya başladı ve program devam etti.

Ancak Macau hükümeti, gelecek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Turizm çeşitlendirmesi, teknoloji yatırımları ve finansal hizmetler gibi alanlarda alternatif gelir kaynakları geliştirmeye odaklanılıyor.

'Macau modeli, petrol zengini ülkelerdeki egemen zenginlik fonlarından farklı olarak, sadece belirli bir sektörün gelirlerine dayanan nadir örneklerden biri' olarak değerlendiriliyor. Norveç, Alaska ve Suudi Arabistan gibi yerlerde benzer programlar olsa da, bunlar genellikle doğal kaynaklardan elde edilen gelirlere dayanıyor.

Macau'nun deneyimi, diğer küçük ekonomiler için de ilham verici olabilir. Özellikle turizm veya belirli endüstrilerde yoğunlaşmış ekonomiler, bu modeli kendi koşullarına uyarlayarak değerlendirebilir.

Wealth Partaking Scheme, esasen modern zamanlarda nadir görülen bir sosyal deney niteliği taşıyor.

Küçük bir coğrafyada, homojen olmayan nüfusa sahip bir toplumda, koşulsuz nakit transferinin uzun vadeli etkilerini gözlemleme fırsatı sunuyor.

Program, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel etkileri de beraberinde getiriyor. Macau'da yaşayanların çoğu, bu programı doğal bir hak olarak görmeye başladı ve yıllık ödemeler, aile bütçelerinin önemli bir parçası haline geldi.

Macau'nun bu benzersiz deneyimi, küçük ekonomilerin büyük gelir kaynaklarını nasıl yönetebileceği konusunda değerli dersler sunuyor. 'Tek sektöre bağımlı ekonomilerin, bu bağımlılığı avantaja dönüştürme yolları bulabileceğini' gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın