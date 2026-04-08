Alaska’nın "Petrol Çeki": Sadece Orada Yaşadığınız İçin Size Para Ödüyorlar
Dünyanın en soğuk eyaletlerinden birinde, her yıl milyonlarca dolarlık çek alan insanların hikayesi belki de kapitalizmin en ilginç paradokslarından biridir. Alaska, 1982'den bu yana vatandaşlarına 'bedava para' dağıtan tek Amerikan eyaleti olarak, evrensel temel gelir tartışmalarının merkezi haline gelmiştir.
Alaska'nın bu benzersiz serüveni, 1968 yılında Prudhoe Körfezi'nde keşfedilen petrol rezervleriyle başlar.
Her yıl fonun beş yıllık ortalama getirisinin bir kısmı, Alaska'da en az bir yıldır ikamet eden tüm vatandaşlara "Kalıcı Fon Temettüü" (Permanent Fund Dividend) olarak dağıtılır.
"Alaska'da yaşamanın en büyük avantajlarından biri, devletinizin size her yıl teşekkür çeki göndermesidir" diyen yerel halk, bu sistemin toplumsal etkilerini en iyi şekilde özetliyor.
Araştırmacılar, Alaska'da temettü ödemelerinin yoksulluğu azalttığını, eğitim seviyesini artırdığını ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemediğini tespit etmişlerdir.
Teknoloji devlerinin kurdukları şirketlerden elde edilen vergi gelirlerinin vatandaşlara dağıtılması fikri de Alaska modelinden ilham almaktadır.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
