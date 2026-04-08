Alaska’nın "Petrol Çeki": Sadece Orada Yaşadığınız İçin Size Para Ödüyorlar

08.04.2026 - 13:19

Dünyanın en soğuk eyaletlerinden birinde, her yıl milyonlarca dolarlık çek alan insanların hikayesi belki de kapitalizmin en ilginç paradokslarından biridir. Alaska, 1982'den bu yana vatandaşlarına 'bedava para' dağıtan tek Amerikan eyaleti olarak, evrensel temel gelir tartışmalarının merkezi haline gelmiştir.

Alaska'nın bu benzersiz serüveni, 1968 yılında Prudhoe Körfezi'nde keşfedilen petrol rezervleriyle başlar.

Bu keşif, eyaletin tarihini değiştirecek büyüklükteydi - Amerika'nın en büyük petrol sahası olarak kayıtlara geçen bu alan, milyarlarca varil petrol barındırıyordu. Ancak asıl değişim, o zamanki Vali Jay Hammond'un öngörüsüyle geldi. Hammond, petrol zenginliğinin sadece o anki nesillerin değil, gelecek kuşakların da yararına kullanılması gerektiğine inanıyordu. 1976 yılında Alaska Anayasası'na eklenen değişiklikle, petrol gelirlerinin en az %25'inin 'gelecek nesiller için' bir fonda biriktirilmesi kararlaştırıldı. Bu vizyon, bugünkü Alaska Kalıcı Fonu'nun (Alaska Permanent Fund) temellerini attı.

Alaska Kalıcı Fonu, dünya finans tarihinin en başarılı devlet fonlarından biri haline geldi. Fonun işleyişi, petrol gelirlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi prensibine dayanır. Eyaletin petrol royalti gelirlerinin %25'i fonun anaparasına eklenir ve bu anapara hiçbir zaman harcanmaz - sadece getirisi kullanılır.

Fon yöneticileri, bu parayı küresel finansal piyasalarda çeşitli yatırım araçlarına yönlendirir: hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, özel sermaye ve altyapı projeleri. Bu çeşitlendirme stratejisi, fonun petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesini minimize eder.

Her yıl fonun beş yıllık ortalama getirisinin bir kısmı, Alaska'da en az bir yıldır ikamet eden tüm vatandaşlara "Kalıcı Fon Temettüü" (Permanent Fund Dividend) olarak dağıtılır.

Bu dağıtım miktarı, eyalet yasama meclisinin onayıyla belirlenir ve her yıl değişiklik gösterebilir. Alaska Kalıcı Fonu'nun büyüklüğü etkileyicidir. 2023 itibarıyla fonun toplam değeri 77 milyar doları aşmıştır. Kuruluşundan bu yana dağıtılan toplam temettü miktarı ise 25 milyar doları geçmiştir.

2022 yılında her Alaska vatandaşına 3.284 dolar ödenen temettü, dört kişilik bir aile için 13.000 dolardan fazla gelir anlamına geliyordu. Bu rakam, özellikle Alaska'nın yüksek yaşam maliyeti göz önüne alındığında, ailelerin bütçelerine önemli katkı sağlamaktadır.

Fonun performansı da kayda değerdir. Kuruluşundan bu yana yıllık ortalama %9,2 getiri elde etmiştir. Bu başarı, profesyonel portföy yönetimi ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin bir sonucudur.

"Alaska'da yaşamanın en büyük avantajlarından biri, devletinizin size her yıl teşekkür çeki göndermesidir" diyen yerel halk, bu sistemin toplumsal etkilerini en iyi şekilde özetliyor.

Kalıcı Fon Temettüü, Alaska ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Temettü ödemeleri genellikle ekim ayında yapılır ve bu dönemde eyalet genelinde tüketim patlaması yaşanır. Araç satışlarından elektronik eşyalara, tatil planlarından ev tadilatlarına kadar her sektör bu dönemde canlanır. Ekonomistler, her temettü doları için eyalet ekonomisine 1,5 dolar ek katkı sağlandığını hesaplamışlardır.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan Alaska yerlileri için bu temettü, geçimlerini sağlamada kritik rol oynar. Balıkçılık ve avcılıkla geçinen geleneksel topluluklar için yıllık temettü, modern ekonomiye entegrasyonlarını kolaylaştıran bir köprü işlevi görür.

Alaska deneyimi, dünya genelinde evrensel temel gelir (ETG) tartışmalarının odak noktası haline gelmiştir. Dört dekadır süren bu uygulama, ETG'nin potansiyel etkilerini gözlemleme fırsatı sunmuştur.

Araştırmacılar, Alaska'da temettü ödemelerinin yoksulluğu azalttığını, eğitim seviyesini artırdığını ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemediğini tespit etmişlerdir.

Aksine, insanların daha riskli girişimlerde bulunma cesareti kazandığı ve yaratıcılık seviyelerinin arttığı gözlemlenmiştir. Alaska Kalıcı Fonu'nun geleceği, eyaletin karşılaştığı mali zorluklarla iç içedir. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve üretim miktarındaki azalma, eyalet bütçesini zorlamaktadır. Bu durum, temettü ödemelerinin sürdürülebilirliği konusunda tartışmalar yaratmıştır.

Bazı siyasiler, eyaletin bütçe açığını kapatmak için temettü miktarlarının azaltılması gerektiğini savunurken, halk bu önerilere güçlü tepkiler göstermektedir. 'Temettü bizim hakkımızdır, petrol bizim toprağımızdan çıkıyor' diyen Alaska vatandaşları, bu konuda kararlı duruşlarını korumaktadırlar.

Alaska modeli, dünya genelinde benzer uygulamalar için ilham kaynağı olmuştur. Norveç'in devlet petrol fonu, Alaska'dan ilham alınarak kurulmuştur. Benzer şekilde, bazı ülkeler doğal kaynak gelirlerini vatandaşlarıyla paylaşma konusunda Alaska deneyimini incelemektedirler.

Teknoloji devlerinin kurdukları şirketlerden elde edilen vergi gelirlerinin vatandaşlara dağıtılması fikri de Alaska modelinden ilham almaktadır.

Özellikle yapay zeka ve otomasyonun iş kayıplarına yol açabileceği endişeleri, evrensel temel gelir tartışmalarını daha da güncel hale getirmektedir.

Alaska Kalıcı Fonu, doğal kaynakların adil paylaşımı ve sürdürülebilir kalkınma konularında benzersiz bir örnek teşkil etmektedir. Jay Hammond'un 50 yıl önceki vizyonu, bugün hâlâ milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde etkileyen bir sisteme dönüşmüştür. Bu deneyim, gelecekteki ekonomi politikalarına ışık tutmaya devam edecektir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
