Alaska’nın "Petrol Çeki": Sadece Orada Yaşadığınız İçin Size Para Ödüyorlar

Bu keşif, eyaletin tarihini değiştirecek büyüklükteydi - Amerika'nın en büyük petrol sahası olarak kayıtlara geçen bu alan, milyarlarca varil petrol barındırıyordu. Ancak asıl değişim, o zamanki Vali Jay Hammond'un öngörüsüyle geldi. Hammond, petrol zenginliğinin sadece o anki nesillerin değil, gelecek kuşakların da yararına kullanılması gerektiğine inanıyordu. 1976 yılında Alaska Anayasası'na eklenen değişiklikle, petrol gelirlerinin en az %25'inin 'gelecek nesiller için' bir fonda biriktirilmesi kararlaştırıldı. Bu vizyon, bugünkü Alaska Kalıcı Fonu'nun (Alaska Permanent Fund) temellerini attı.

Alaska Kalıcı Fonu, dünya finans tarihinin en başarılı devlet fonlarından biri haline geldi. Fonun işleyişi, petrol gelirlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi prensibine dayanır. Eyaletin petrol royalti gelirlerinin %25'i fonun anaparasına eklenir ve bu anapara hiçbir zaman harcanmaz - sadece getirisi kullanılır.

Fon yöneticileri, bu parayı küresel finansal piyasalarda çeşitli yatırım araçlarına yönlendirir: hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, özel sermaye ve altyapı projeleri. Bu çeşitlendirme stratejisi, fonun petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesini minimize eder.