90 Milyon Vatandaşına Temel Gelir Ödeyen İlk Ülke: Her Ay Koşulsuz Ödeniyor

90 Milyon Vatandaşına Temel Gelir Ödeyen İlk Ülke: Her Ay Koşulsuz Ödeniyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 14:25

İran'ın 2010 yılında başlattığı radikal ekonomik reform, sosyal politika tarihine altın harflerle yazılan bir dönüm noktası oldu. Ülke, enerji sübvansiyonlarını kaldırarak tüm vatandaşlarına koşulsuz nakit ödeme yapan dünyanın ilk ülkesi unvanını kazandı. Bu cesur adım, hem gelişmekte olan ülkeler için bir model oluştururken, hem de temel gelir tartışmalarına somut bir örnek sundu.

Reformun Doğuş Hikayesi

Reformun Doğuş Hikayesi

İran'ın bu radikal kararının arkasında yatan nedenler, ülkenin uzun yıllardır sürdürdüğü enerji sübvansiyon politikasının yarattığı çarpıklıklara dayanıyor. 1979 Devrimi'nden sonra İran hükümeti, halkın desteğini korumak için benzin, doğalgaz ve elektrik gibi enerji kaynaklarını yoğun şekilde sübvanse etmeye başlamıştı. Bu politika sonucunda, İran vatandaşları dünya standartlarının çok altında enerji fiyatları ödüyor, benzin litresi 10 sent gibi sembolik rakamlardan satılıyordu.

Ancak zaman içinde bu sistemin sürdürülemez olduğu anlaşıldı. Sübvansiyonlar, ülke bütçesinin büyük bir kısmını yutarken, enerji verimliliğini de olumsuz etkiliyordu. 'Enerji sübvansiyonları, zenginlerin fakirlerden daha fazla yararlandığı tersten bir sosyal adaletsizlik yaratıyordu,' diye açıklayan İran ekonomistleri, reformun gerekliliğini vurguluyorlardı.

İran'ın 'Hedeflenmiş Sübvansiyon Reformu' olarak adlandırılan programı, basit ama devrimci bir mantığa dayanıyordu: Tüm enerji sübvansiyonlarını kaldırıp, bu kaynaklardan elde edilen geliri doğrudan vatandaşlara dağıtmak. Program başladığında, her İran vatandaşı ayda yaklaşık 40-45 dolar nakit ödeme almaya başladı.

Bu meblağ, İran'ın o dönemki ekonomik koşulları göz önüne alındığında oldukça anlamlıydı. Minimum ücretin 200-250 dolar civarında olduğu bir ülkede, 40 dolarlık aylık ödeme ailelerin temel ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlıyordu. Program, yaklaşık 74 milyon İran vatandaşının tamamını kapsıyordu.

Programın toplumsal etkileri çok boyutlu oldu.

Programın toplumsal etkileri çok boyutlu oldu.

İlk aşamada, enerji fiyatlarındaki dramatik artışa rağmen halkın tepkisi sınırlı kaldı, çünkü nakit ödemeler bu etkiyi büyük ölçüde dengeledi. Araştırmalar, programın özellikle kırsal kesimdeki yoksul ailelerin gelir durumunu iyileştirdiğini gösterdi.

Ekonomik açıdan bakıldığında, reform enerji tüketiminde belirgin bir azalma sağladı. Benzin tüketimi %20, doğalgaz kullanımı %10 oranında düştü. Bu durum, hem çevresel açıdan olumlu sonuçlar doğurdu hem de İran'ın enerji ihracatını artırmasına olanak tanıdı.

Program aynı zamanda kadınların ekonomik özerkliğini güçlendirici bir etki yarattı. Nakit ödemeler genellikle aile reisinin hesabına yatırılsa da, kadınların da bu gelire erişimi artış gösterdi. Kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar için bu durum, ekonomik bağımsızlık açısından önemli bir adım oldu.

İran'ın temel gelir deneyimi, başarılarının yanında önemli zorluklarla da karşılaştı. En büyük sorun, programın mali sürdürülebilirliği oldu. Enerji fiyatlarındaki artış, genel enflasyon oranını yükseltti ve orta sınıfın alım gücünü olumsuz etkiledi.

Eleştirmenler, programın eşitlik hedefini tam olarak gerçekleştiremediğini savunuyor.

Eleştirmenler, programın eşitlik hedefini tam olarak gerçekleştiremediğini savunuyor.

Zengin aileler için 40 dolarlık ödeme sembolik kalırken, yoksul aileler için hayati önem taşıyan bu meblağ, gelir adaletsizliğini tam anlamıyla gidermedi. 'Temel gelir programları, tek başına yoksullukla mücadele için yeterli değil; kapsamlı sosyal politikalarla desteklenmelidir,' yorumunu yapan sosyal politika uzmanları, İran deneyiminin limitlerini ortaya koydu.

2012 sonrasında İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlar, programın gidişatını ciddi şekilde etkiledi. Petrol ihracatındaki düşüş ve para birimindeki değer kaybı, nakit ödemelerin reel değerini azalttı. Program devam etse de, ödemelerin satın alma gücü zaman içinde eridi.

Yaptırımlar aynı zamanda İran'ın bu başarılı deneyimini uluslararası platformlarda paylaşmasını da engelledi. Oysa birçok gelişmekte olan ülke, İran'ın tecrübelerinden yararlanmaya istekli olduğunu dile getiriyordu.

Bugün itibariyle İran'ın temel gelir programı, orijinal formunun çok uzağında.

Bugün itibariyle İran'ın temel gelir programı, orijinal formunun çok uzağında.

Ekonomik krizler ve siyasi belirsizlikler, programın etkinliğini ciddi şekilde azalttı. Ancak bu durum, İran'ın öncü deneyiminin değerini azaltmıyor. Program, dünya çapında temel gelir tartışmalarına önemli veriler sağladı. Kenya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde yapılan pilot uygulamalar, İran deneyiminden çıkarılan derslerden faydalanıyor.

İran'ın bu cesur girişimi, gelişmekte olan ülkelerin sosyal politika alanında neler başarabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak tarihteki yerini aldı. Her ne kadar program günümüzde orijinal hedeflerinden uzaklaşmış olsa da, yaklaşık 90 milyonluk bir nüfusa on yıldan fazla süreyle koşulsuz nakit ödeme yapılabildiğini kanıtlaması, temel gelir literatürüne kalıcı bir katkı sundu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
