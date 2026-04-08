90 Milyon Vatandaşına Temel Gelir Ödeyen İlk Ülke: Her Ay Koşulsuz Ödeniyor

İran'ın bu radikal kararının arkasında yatan nedenler, ülkenin uzun yıllardır sürdürdüğü enerji sübvansiyon politikasının yarattığı çarpıklıklara dayanıyor. 1979 Devrimi'nden sonra İran hükümeti, halkın desteğini korumak için benzin, doğalgaz ve elektrik gibi enerji kaynaklarını yoğun şekilde sübvanse etmeye başlamıştı. Bu politika sonucunda, İran vatandaşları dünya standartlarının çok altında enerji fiyatları ödüyor, benzin litresi 10 sent gibi sembolik rakamlardan satılıyordu.

Ancak zaman içinde bu sistemin sürdürülemez olduğu anlaşıldı. Sübvansiyonlar, ülke bütçesinin büyük bir kısmını yutarken, enerji verimliliğini de olumsuz etkiliyordu. 'Enerji sübvansiyonları, zenginlerin fakirlerden daha fazla yararlandığı tersten bir sosyal adaletsizlik yaratıyordu,' diye açıklayan İran ekonomistleri, reformun gerekliliğini vurguluyorlardı.

İran'ın 'Hedeflenmiş Sübvansiyon Reformu' olarak adlandırılan programı, basit ama devrimci bir mantığa dayanıyordu: Tüm enerji sübvansiyonlarını kaldırıp, bu kaynaklardan elde edilen geliri doğrudan vatandaşlara dağıtmak. Program başladığında, her İran vatandaşı ayda yaklaşık 40-45 dolar nakit ödeme almaya başladı.

Bu meblağ, İran'ın o dönemki ekonomik koşulları göz önüne alındığında oldukça anlamlıydı. Minimum ücretin 200-250 dolar civarında olduğu bir ülkede, 40 dolarlık aylık ödeme ailelerin temel ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlıyordu. Program, yaklaşık 74 milyon İran vatandaşının tamamını kapsıyordu.