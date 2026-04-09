10 Yılda 6 Kat Artış! Kasetler Geri Döndü: 80’lerin Efsanesi Z Kuşağını Esir Aldı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 09:22

Müziği sadece dinlemek değil, ona dokunmak ve sahip olmak isteyenlerin yeni gözdesi artık kasetler. 80'lerin efsane teknolojisi, modern dünyanın 'kusursuzluğuna' tepki olarak raflardaki yerini aldı. Satış rakamları ise bu dönüşün geçici bir heves olmadığını kanıtlıyor.

Müzik dünyasında dijital platformların sunduğu sınırsız erişim, şaşırtıcı bir şekilde "fiziksel koleksiyon" tutkusunu tetikledi.

Önce plaklarla başlayan bu analog devrim, şimdi de kullanımı daha zahmetli, sesi daha karakteristik olan kasetlere sıçradı. Hem nostalji arayan X kuşağı hem de analog dünyaya meraklı Z kuşağı, o meşhur 'tıkırtılı' teknolojiye beklenmedik bir ilgi gösteriyor.

Satışlar 10 Yılda Altı Katına Çıktı

Nielsen Music verileri, kasetlerin sessiz ama derinden gelen yükselişini rakamlarla ortaya koyuyor. 2015 yılında 74 bin adet olan yıllık kaset satışı, 2023'te 430 bin adede ulaştı. 2025 yılı sonunda ise bu rakamın 600 bin barajını zorlaması bekleniyor. Bu talep artışı, teknoloji dünyasını da harekete geçirdi; marketlerde artık USB bağlantılı, modern ama nostaljik görünümlü kaset çalarlar satılmaya başlandı.

Kusursuzluğa Karşı "Zahmetli" Bir Tepki

Kasetlerin yeniden sahneye çıkışının ardındaki en büyük sır, dijital dünyanın aşırı kusursuz yapısından sıkılanların bir kaçış noktası araması. Bir şarkıyı bulmak için kaseti ileri-geri sarmak, şeridin bazen karışması veya o kendine has mekanik sesler artık bir 'arıza' değil, deneyimin bir parçası olarak görülüyor. Bir zamanlar insanların CD’ye kaçma nedeni olan tüm o 'zahmetler', bugün müziği sahiplenmek isteyenler için birer keyif unsuru.

Taylor Swift ve Olivia Rodrigo Etkisi

Bu akımı sadece nostalji tutkunları değil, günümüzün süper starları da besliyor. Taylor Swift, Charli XCX ve Olivia Rodrigo gibi dev isimlerin yeni albümlerini kaset formatında da basması, genç hayran kitlelerini bu eski teknolojiyle tanıştırdı. Üstelik kasetler, plaklara göre çok daha 'cep dostu'. Yeni bir plağa 30 dolar ve üzeri harcamak gerekirken, sevilen bir sanatçının albümüne kaset formatında 10-13 dolar gibi bir tutarla sahip olmak mümkün.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
