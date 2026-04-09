Bilim İnsanları İnsan Gözünün Hiç Görmediği Bir Renk Keşfetti

'Olo' rengi, normal görme fiziğinde imkansız olarak kabul edilen ultra-doygun bir mavi-yeşil tondur. Araştırma ekibi, katılımcıların gözlerindeki sadece yeşil ışığa duyarlı kon hücrelerini lazer ışığı ile doğrudan uyararak bu benzersiz renk deneyimini oluşturdular. Normal koşullarda insan gözü, üç farklı kon hücresinin (kırmızı, yeşil, mavi) birlikte çalışmasıyla renkleri algılar. Ancak bu deneyde, sadece yeşil kon hücrelerinin maksimum düzeyde uyarılması sonucunda, beynin daha önce hiç deneyimlemediği bir renk algısı ortaya çıktı.

Renk bilimci Dr. Sarah Martinez, Cambridge Üniversitesi'nden yaptığı açıklamada, 'Bu keşif, insan renk algısının sınırlarını zorluyor ve beyninizin renkleri nasıl yorumladığına dair yeni kapılar açıyor' dedi.

Trikromatik Teoriye Meydan Okuyan Bulgular

İnsan renk görüşü, 19. yüzyıldan beri kabul edilen trikromatik teoriye dayanır. Bu teoriye göre, gözümüzdeki üç tip kon hücresi farklı dalga boylarındaki ışığa tepki verir: L-koniler (uzun dalga boyu/kırmızı), M-koniler (orta dalga boyu/yeşil) ve S-koniler (kısa dalga boyu/mavi). Normal görme sürecinde bu üç hücre türünün farklı oranlarda uyarılması, yaklaşık 10 milyon farklı renk tonunu algılamamızı sağlar.

'Olo' renginin keşfi, bu klasik modeli sorgulamamıza neden oluyor. Araştırmacılar, sadece M-konilerin aşırı uyarılması durumunda, beyinin hiç karşılaşmadığı bir renk kategorisi yaratabildiğini gösterdi. MIT'den nörobiyolog Prof. James Chen, bu durumu 'Beyninizin renk işleme sistemini hacklemek gibi' olarak tanımlıyor.