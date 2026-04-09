Google Chrome Kullanan Herkesi İlgilendiren Güncelleme: Cihazınızı Rahatlatacak!

Mevcut sistemde yoğun video ve ses dosyası barındıran siteler, tüm içeriği aynı anda yüklemeye çalıştığı için tarayıcıyı kilitliyor ve veri tüketimini artırıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte:

Sadece Gördüğün Yüklenir: Bir web sayfasına girdiğinizde, video ve ses dosyaları ancak siz sayfayı aşağı kaydırıp o içeriğe ulaştığınızda yüklenmeye başlayacak.

Daha Az Veri, Daha Çok Hız: Sayfanın başında yer almayan medyalar arka planda bekletildiği için, hem internet kotanızdan tasarruf edilecek hem de sayfanın ana metnine ulaşım süreniz kısalacak.

Mobil Dostu Performans: Özellikle işlemci gücü ve bağlantı hızı sınırlı olan mobil cihazlarda, Chrome 148 hissedilir bir akıcılık sağlayacak.