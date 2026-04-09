Google Chrome Kullanan Herkesi İlgilendiren Güncelleme: Cihazınızı Rahatlatacak!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 14:02

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome, 148. sürümüyle devrim niteliğinde bir performans güncellemesine imza atıyor. 'Tembel Yükleme' özelliğinin kapsamı genişliyor; artık videolar ve ses dosyaları da sayfa hızını yavaşlatamayacak.

İnternet kullanıcılarının en büyük kabusu olan "yavaş açılan sayfalar" tarih oluyor.

Google, Chrome 148 güncellemesiyle sayfa yükleme mimarisini kökten değiştirecek bir hamle yaptı. Uzun süredir görsellerde kullanılan 'Tembel Yükleme' (Lazy Loading) teknolojisi, artık video ve ses dosyalarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Medya İçerikleri Artık Sayfayı "Yormayacak"

Mevcut sistemde yoğun video ve ses dosyası barındıran siteler, tüm içeriği aynı anda yüklemeye çalıştığı için tarayıcıyı kilitliyor ve veri tüketimini artırıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte:

Sadece Gördüğün Yüklenir: Bir web sayfasına girdiğinizde, video ve ses dosyaları ancak siz sayfayı aşağı kaydırıp o içeriğe ulaştığınızda yüklenmeye başlayacak.

Daha Az Veri, Daha Çok Hız: Sayfanın başında yer almayan medyalar arka planda bekletildiği için, hem internet kotanızdan tasarruf edilecek hem de sayfanın ana metnine ulaşım süreniz kısalacak.

Mobil Dostu Performans: Özellikle işlemci gücü ve bağlantı hızı sınırlı olan mobil cihazlarda, Chrome 148 hissedilir bir akıcılık sağlayacak.

Google'ın bu hamlesi sadece Chrome kullanıcılarını değil, dijital dünyanın büyük bir kısmını etkileyecek.

Chrome'un temelini oluşturan Chromium altyapısındaki bu değişim sayesinde; Microsoft Edge, Vivaldi ve Brave gibi popüler tarayıcılar da bu 'hız dopinginden' nasibini alacak.

Uzmanlar, bu gelişmenin web tasarımcıları ve içerik üreticileri için de yeni bir standart getireceğini belirtiyor. Artık sitelerdeki medya öğelerinin bu yapıya uyumlu hale getirilmesiyle, internet genelinde daha stabil ve hızlı bir ekosistem oluşması hedefleniyor.

Chrome 148 ile Neler Değişiyor?

Bellek Dostu: Tarayıcınız gereksiz medya yüklemediği için RAM kullanımı optimize ediliyor.

Zayıf Bağlantılarda Kurtarıcı: İnternet hızınız düşük olsa bile, sayfanın metin ve temel yapısı anında karşınıza çıkıyor.

Kesintisiz Deneyim: Sayfanın tamamının yüklenmesini beklemeden içerikle etkileşime geçilebiliyor.

İnternet deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak olan Chrome 148'in, kısa süre içinde tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
