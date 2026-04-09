Bekçilerin Yetkileri ve Alım Şartları Tamamen Değişti

Yeni yönetmeliğe göre adayların belirli askeri ve yerleşik kriterleri karşılaması gerekecek. Yeni dönemde bekçi olmak isteyen erkek adaylar için en dikkat çekici madde askerlik şartı oldu. Artık askerlik görevini fiilen tamamlamamış olanlar başvuru yapamayacak. Ayrıca adayların başvuru yaptıkları ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olması şartı getirildi. Yaş sınırı ise 18-31 arası olarak güncellendi.

Lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma kriterleri korunurken, adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması gerekiyor. Adli sicil ve güvenlik soruşturması ise her zamanki gibi en kritik aşama olmaya devam edecek.