Bekçilerin Yetkileri ve Alım Şartları Tamamen Değişti

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 12:08

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle çarşı ve mahalle bekçiliği sisteminde köklü bir değişikliğe gidildi. Bekçi adayları için 'olmazsa olmaz' kriterler arasına askerlik eklenirken, sokaktaki yetki ve çalışma saatleri de yeniden disipline edildi.

İşte bekçi olmanın yeni şartları ve görevdeki personeli yakından ilgilendiren yeni dönemin tüm detayları...

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin alım şartlarından günlük mesai rutinlerine kadar birçok kuralı baştan aşağı yeniledi.

Yeni yönetmeliğe göre adayların belirli askeri ve yerleşik kriterleri karşılaması gerekecek. Yeni dönemde bekçi olmak isteyen erkek adaylar için en dikkat çekici madde askerlik şartı oldu. Artık askerlik görevini fiilen tamamlamamış olanlar başvuru yapamayacak. Ayrıca adayların başvuru yaptıkları ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olması şartı getirildi. Yaş sınırı ise 18-31 arası olarak güncellendi.

Lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma kriterleri korunurken, adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması gerekiyor. Adli sicil ve güvenlik soruşturması ise her zamanki gibi en kritik aşama olmaya devam edecek.

Bekçilerin haftalık standart çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi.

Ancak personel azlığı veya asayişin kritik olduğu dönemlerde valilik onayıyla bu süre 56 saate kadar esnetilebilecek. Fazla mesai yapan bekçilere, yoğunluğun azaldığı dönemlerde bu süreler dinlenme hakkı olarak geri verilecek. Görevler esas olarak güneşin batışıyla başlayıp doğuşuna kadar sürecek.

Yeni yönetmelik bekçilerin sokaktaki müdahale sınırlarını da çizdi:

Arama Yapamayacaklar: Bekçiler şüpheli durumlarda sadece el ile dıştan yoklama yapabilecek. Kişinin üstünü veya aracını detaylı arama yetkisi bulunmuyor; araçların sadece dışarıdan görünen kısımları kontrol edilebilecek.

Araçlı Devriye Şartı: Bekçiler araçla devriye görevini tek başlarına değil, ancak polis veya jandarma nezaretinde gerçekleştirebilecek.

Silah ve Düdük Disiplini: Tabancalar sadece gerçek bir tehlike anında kılıfından çıkarılacak. Suç önleyici bir tedbir olarak ise belirli aralıklarla 'tek düdük' çalınması zorunlu hale getirildi.

Bekçi Maaşları 2026

Memur bekçi maaşı 2026 yılı Ocak ayında yapılan zam sonrasında artış göstermiştir.  9/1 derecedeki bekçinin maaşı aylık 66.000 TL civarındadır.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
