Sovyetlerin Efsane Otomobil Markası Geri Döndü! C50 ve K50 Modelleriyle Yollara Çıkıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 11:21

Rus otomotiv tarihinin en köklü ve prestijli markalarından biri olan Volga, onlarca yıllık sessizliğini bozarak yollara geri dönüyor. Sovyet döneminin lüks sembolü, bu kez Çinli otomotiv devi Geely’nin teknolojik altyapısını arkasına alarak hem sedan hem de SUV segmentinde gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

İşte küllerinden doğan efsane Volga’nın yeni modelleri C50 ve K50 hakkında tüm detaylar:

Rusya’da bir dönemin devlet yetkilileri ve elitleri için üretilen "siyah Volga" imajı, modern bir dönüşümle yeniden hayat buluyor.

Batılı markaların pazardan çekilmesiyle oluşan boşluğu doldurmayı hedefleyen Volga, üretimi için ise oldukça manidar bir lokasyonu seçti: Daha önce Skoda ve Volkswagen modellerinin banttan indiği Nizhny Novgorod’daki eski VW fabrikası.

Markanın sedan segmentindeki geri dönüşünü temsil eden C50, Geely Preface modelinin üzerine inşa edildi.

Tasarımında Passat ve Honda Accord gibi modellerin şıklığını barındıran araç, dikey çıtalı ikonik Volga ızgarasıyla geçmişe selam gönderiyor.

Motor Gücü: 2.0 litrelik turbo motorla gelen sedan, 150 ve 200 beygir güç üreten iki farklı seçenek sunuyor.

Şanzıman: Araca 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzıman eşlik ediyor.

İç Mekan: Dijital gösterge paneli ve devasa dikey bilgi-eğlence ekranı ile tamamen modernize edilmiş bir kabin sürücüleri karşılıyor.

Volga, sadece sedanla yetinmiyor.

Geely Monjaro temel alınarak geliştirilen K50, markanın SUV pazarındaki en güçlü kozu olacak. Monjaro’nun lüks hatlarını Volga logosuyla birleştiren model, özellikle geniş aileler ve prestij arayanlar için tasarlandı.

Performans: K50 modelinin, 240 beygir güç üreten daha hırçın bir 2.0 turbo motor ve 8 ileri otomatik şanzımanla gelmesi bekleniyor.

Donanım: 360 derece kamera sistemi, adaptif hız sabitleyici ve şeritte kalma asistanı gibi üst segment güvenlik teknolojileri standart olarak sunulacak.

Fiyatlar ve Satış Tarihi

Nisan 2026 itibarıyla seri üretim hazırlıkları tamamlanan modellerin fiyatlandırması henüz resmiyet kazanmadı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
