Kullanmadığınız Eski Telefonları Sakın Çekmecede Saklamayın

İşte çekmecenizdeki o eski cihazın neden olduğu gizli tehlikeler ve almanız gereken önlemler:

1. Fiziksel Tehdit: Lityum İyon Pillerin 'Patlama' Riski

Akıllı telefonların kalbi olan lityum iyon piller, zaman geçtikçe kimyasal olarak bozulur. Bu bozulma, pilin şişmesine ve en kötü senaryoda kendiliğinden tutuşmasına neden olabilir.

Zaman Ayarlı Bomba: Eski piller, darbe almasalar bile iç basınç artışı nedeniyle sızdırabilir veya küçük patlamalara yol açabilir. 2024 yılında Boston'da yaşanan bir olayda, şarjda unutulan eski bir pilin tüm evi yakması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Sıcaklık Faktörü: Popüler teknoloji yayıncısı Arun Maini (Mrwhosetheboss), 2022'deki sıcak hava dalgasında koleksiyonundaki birçok telefonun pilinin şişerek kasasından dışarı fırladığını raporlamıştı. Yüksek sıcaklık, bu süreci tetikleyen en büyük düşmanlardan biri.