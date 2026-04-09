Kullanmadığınız Eski Telefonları Sakın Çekmecede Saklamayın

Kullanmadığınız Eski Telefonları Sakın Çekmecede Saklamayın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 13:13

Birçok kişi eski telefonlarını 'yedek' olur düşüncesiyle veya içindeki verilere kıyamadığı için çekmecelerde saklıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Unutulan o cihazlar hem fiziksel hem de dijital birer saatli bombaya dönüşebilir.

Bakımı yapılmayan ve doğru saklanmayan eski akıllı telefonlar ciddi riskler barındırıyor.

Bakımı yapılmayan ve doğru saklanmayan eski akıllı telefonlar ciddi riskler barındırıyor.

İşte çekmecenizdeki o eski cihazın neden olduğu gizli tehlikeler ve almanız gereken önlemler:

1. Fiziksel Tehdit: Lityum İyon Pillerin 'Patlama' Riski

Akıllı telefonların kalbi olan lityum iyon piller, zaman geçtikçe kimyasal olarak bozulur. Bu bozulma, pilin şişmesine ve en kötü senaryoda kendiliğinden tutuşmasına neden olabilir.

Zaman Ayarlı Bomba: Eski piller, darbe almasalar bile iç basınç artışı nedeniyle sızdırabilir veya küçük patlamalara yol açabilir. 2024 yılında Boston'da yaşanan bir olayda, şarjda unutulan eski bir pilin tüm evi yakması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Sıcaklık Faktörü: Popüler teknoloji yayıncısı Arun Maini (Mrwhosetheboss), 2022'deki sıcak hava dalgasında koleksiyonundaki birçok telefonun pilinin şişerek kasasından dışarı fırladığını raporlamıştı. Yüksek sıcaklık, bu süreci tetikleyen en büyük düşmanlardan biri.

2. Dijital Tehdit: Siber Güvenlik Açıkları

2. Dijital Tehdit: Siber Güvenlik Açıkları

Eski bir telefon sadece fiziksel bir tehlike değil, aynı zamanda dijital kimliğinize açılan 'kilidi açık bir pencere' gibidir.

Güncelleme Desteğinin Kesilmesi: Cihazlar yaşlandıkça üreticiler güvenlik yamalarını göndermeyi bırakır. Bu durum, telefonu yeni nesil siber saldırılara karşı tamamen savunmasız bırakır.

Kişisel Veri Deposu: Fabrika ayarlarına döndürülmemiş eski bir telefon; eski mesajlarınız, fotoğraflarınız ve bankacılık bilgilerinizle doludur. Olası bir hırsızlık durumunda, saldırganların bu verilere ulaşması güncel telefonlara kıyasla çok daha kolaydır.

Ağ Güvenliği: Ev ağınıza bağlı kalan eski ve korunmasız bir cihaz, korsanların ağdaki diğer güncel cihazlarınıza sızması için bir 'giriş kapısı' (saldırı vektörü) görevi görebilir.

Eski Telefonunuzu Nasıl Güvenle Saklarsınız?

Eski Telefonunuzu Nasıl Güvenle Saklarsınız?

Eğer eski telefonunuzdan vazgeçemiyorsanız, riskleri minimize etmek için şu adımları mutlaka takip edin:

Güvenli Saklama Koşulları:

%50 Kuralı: Pili asla tamamen boş veya tamamen dolu bırakmayın. Sağlıklı kalması için periyodik olarak %50 seviyesine kadar şarj edin.

Serin ve Kuru Ortam: Cihazları doğrudan güneş almayan, nemden uzak ve serin yerlerde muhafaza edin.

Pili Çıkarın: Eğer telefonunuzun pili çıkabiliyorsa, cihazdan ayırarak saklamak en güvenli yoldur.

Dijital Temizlik:

Dijital Temizlik:

Sıfırlama: Artık kullanmayacağınız bir telefonu mutlaka fabrika ayarlarına döndürün.

Yedekleme: Önemli verilerinizi güvenli bir bulut servisine veya şifreli bir USB sürücüye aktarın.

Bağlantıyı Kesin: Cihazın ev Wi-Fi ağınızla olan tüm bağını koparın.

Önemli Hatırlatma: Eğer cihazınızı tamamen elden çıkarmaya karar verdiyseniz, pilleri asla ev çöpüne atmayın. Teknoloji mağazalarındaki pil geri dönüşüm kutularını veya belediyelerin e-atık toplama merkezlerini kullanın.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
