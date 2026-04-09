Bilim İnsanları Dejavunun Gerçek Nedenini Keşfetti

Dejavu, Fransızca 'daha önce görülmüş' anlamına gelen terim, yeni bir deneyimi sanki daha önce yaşamış gibi hissetme durumudur. Bu fenomen genellikle 15-25 yaş arasında daha sık görülür ve yaşla birlikte azalma eğilimi gösterir.

Colorado State Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Dr. Anne Cleary'nin araştırmalarına göre, dejavu yaşayanların %60-70'i bu deneyimi hayatlarında en az bir kez yaşar. Cleary, 'Bu his genellikle 10-30 saniye sürer ve kendiliğinden kaybolur' şeklinde açıklıyor.

Dejavu Sırasında Beyinde Neler Oluyor?

Dr. Akira O'Connor'ın 2016'da Consciousness and Cognition dergisinde yayımlanan çalışması, dejavu hakkındaki geleneksel düşünceleri değiştirdi. fMRI görüntüleme teknolojisi kullanarak, dejavu deneyimi sırasında beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu inceledi.

Beklenmedik şekilde, hippokampus gibi hafıza merkezi bölgelerde artmış aktivite görülmedi. Bunun yerine, frontal kortekste bulunan karar verme ve çelişki tespit bölgelerinde yoğun aktivite tespit edildi. O'Connor, 'Bu bulgular, dejavunun hafıza hatası değil, beynin kendi hata kontrol sisteminin çalışması olduğunu gösteriyor' diyor.

Gestalt Tanıdıklık Teorisi Nasıl Çalışır?

Dr. Anne Cleary'nin geliştirdiği 'gestalt tanıdıklık' hipotezi, dejavunun mekanizmasını açıklayan en güçlü teorilerden biri. Bu teoriye göre, yeni bir ortamın genel düzeni (gestalt) daha önce deneyimlediğimiz bir durumla benzerlik gösterdiğinde dejavu hissi ortaya çıkar.

Cleary'nin laboratuvar deneyleri, katılımcıların sanal gerçeklik ortamlarında benzer yerleşimlere sahip farklı mekanları gezdiklerinde dejavu benzeri hisler yaşadıklarını gösterdi. 'Beyin, detayları hatırlamasa bile genel kalıpları tanıyor ve bu tanıdıklık hissi yaratıyor' şeklinde açıklıyor.