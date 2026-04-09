Bilim İnsanları Dejavunun Gerçek Nedenini Keşfetti

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 15:42

Dejavu, insanların %60-70'inin yaşadığı bu gizemli his, aslında beynimizin hata ayıklama sisteminin çalıştığının işareti olabilir. St Andrews Üniversitesi'nden Dr. Akira O'Connor'ın fMRI çalışmaları, bu fenomen sırasında beklendiğinin aksine hafıza bölgelerinin değil, karar verme bölgelerinin aktifleştiğini gösteriyor.

Dejavu Nedir ve Ne Kadar Yaygın?

Dejavu, Fransızca 'daha önce görülmüş' anlamına gelen terim, yeni bir deneyimi sanki daha önce yaşamış gibi hissetme durumudur. Bu fenomen genellikle 15-25 yaş arasında daha sık görülür ve yaşla birlikte azalma eğilimi gösterir.

Colorado State Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Dr. Anne Cleary'nin araştırmalarına göre, dejavu yaşayanların %60-70'i bu deneyimi hayatlarında en az bir kez yaşar. Cleary, 'Bu his genellikle 10-30 saniye sürer ve kendiliğinden kaybolur' şeklinde açıklıyor.

Dejavu Sırasında Beyinde Neler Oluyor?

Dr. Akira O'Connor'ın 2016'da Consciousness and Cognition dergisinde yayımlanan çalışması, dejavu hakkındaki geleneksel düşünceleri değiştirdi. fMRI görüntüleme teknolojisi kullanarak, dejavu deneyimi sırasında beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu inceledi.

Beklenmedik şekilde, hippokampus gibi hafıza merkezi bölgelerde artmış aktivite görülmedi. Bunun yerine, frontal kortekste bulunan karar verme ve çelişki tespit bölgelerinde yoğun aktivite tespit edildi. O'Connor, 'Bu bulgular, dejavunun hafıza hatası değil, beynin kendi hata kontrol sisteminin çalışması olduğunu gösteriyor' diyor.

Gestalt Tanıdıklık Teorisi Nasıl Çalışır?

Dr. Anne Cleary'nin geliştirdiği 'gestalt tanıdıklık' hipotezi, dejavunun mekanizmasını açıklayan en güçlü teorilerden biri. Bu teoriye göre, yeni bir ortamın genel düzeni (gestalt) daha önce deneyimlediğimiz bir durumla benzerlik gösterdiğinde dejavu hissi ortaya çıkar.

Cleary'nin laboratuvar deneyleri, katılımcıların sanal gerçeklik ortamlarında benzer yerleşimlere sahip farklı mekanları gezdiklerinde dejavu benzeri hisler yaşadıklarını gösterdi. 'Beyin, detayları hatırlamasa bile genel kalıpları tanıyor ve bu tanıdıklık hissi yaratıyor' şeklinde açıklıyor.

Temporal Lob Epilepsisi ve Dejavu Bağlantısı

Nöroloji alanında, temporal lob epilepsisi olan hastalarda dejavu sıklığının normal poülasyona göre 10 kata kadar arttığı gözlemleniyor. Montreal Nöroloji Enstitüsü'nden Dr. Penfield'in 1950'lerdeki çalışmaları, temporal lobun elektriksel stimülasyonunun dejavu benzeri deneyimler yarattığını gösterdi.

Bu bağlantı, dejavu'nun hippokampus ve çevresindeki limbik yapıların aktivitesiyle ilişkili olduğunu düşündürse de, O'Connor'ın modern çalışmaları bu görüşü sorguluyor. 'Epileptik dejavu ile normal dejavu farklı mekanizmalara sahip olabilir' diyor.

Psikolojik ve Nörolojik Teoriler

Dejavu'yu açıklayan başlıca teoriler şunlar:

Çifte İşleme Teorisi: Beyin normalde gelen bilgiyi iki farklı yoldan işler. Bu yollardan biri diğerinden milisaniyeler önce bilgiyi işlediğinde, ikinci yol bilgiyi sanki daha önce işlenmiş gibi algılar.

Hologram Teorisi: Karl Pribram'ın önerdiği bu teori, hafızanın holografik yapıda saklandığını ve küçük parçaların bütünü hatırlattığını savunur.

Dikkat Bölünme Teorisi: Dikkatin bölündüğü anlarda, bir bilgi önce bilinçaltında işlenir, sonra bilinçli olarak algılandığında tanıdık gelir.

Modern Araştırmaların Işığında Dejavu

2023'te Journal of Neuroscience'da yayımlanan bir çalışma, dejavu sırasında beynin öngörü ağlarında da aktivite artışı olduğunu gösterdi. Bu bulgular, dejavunun sadece geçmiş değil, gelecek beklentileriyle de ilgili olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılar, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak dejavuyu tetikleyen faktörleri daha iyi anlama yolunda ilerliyor. Bu çalışmalar, fenomenin insan bilincinin karmaşık işleyişi hakkında ipuçları verdiğini gösteriyor.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
