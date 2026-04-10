article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Marketlerde Yeni Düzenleme: Gıdada "Mış Gibi" Yapan Yandı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 13:35

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde 'görsel aldatmaca' devrini kapatıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte paketin üzerinde meyve resmi olup içinde aroma olan ürünlere ağır yaptırımlar yolda. Gıda Mühendisi Ece Birinci, 'İnsan sağlığıyla oynayanlara ticaret yasağı gelmeli' diyerek uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda kapsamlı bir değişikliğe gitti.

Yeni düzenleme; gıda ambalajlarındaki 'doğal', 'taze', 'günlük' gibi ifadelerin kullanımına sert standartlar getirirken, çocukları hedef alan yanıltıcı görsellere de sınırlandırma koyuyor.

Yeni düzenlemeyi değerlendiren Gıda Mühendisi Ece Birinci, üreticilerin tüketiciyi etkilemek için ambalajları 'vitrin' gibi kullandığını belirtti. Birinci, 'Üreticiler paketleri canlı renkler ve meyve görselleriyle süslüyor ancak bazen ürünün içinde o meyveden eser yok. İlerleyen zamanlarda kansere yol açabilecek aroma vericilerle bu eksikliği kapatıyorlar. Bakanlığın bu adımıyla gıdada 'mış gibi yapma' sezonu resmen bitti.' dedi.

Mevcut cezaların caydırıcı olmadığını savunan Birinci, özellikle tağşiş listesine defalarca giren firmalara dikkat çekti:

'Bir firma 46 farklı isimle 82 kere tağşiş listesine girmiş. Demek ki 'parasını öderim, isim değiştirir devam ederim' diye düşünüyorlar. Burada oynadıkları şey insan sağlığı. Üçüncü kez aynı usulsüzlüğü yapan firma direkt ticaretten men edilmeli.'

Birinci, ihracat yapan bazı firmaların Türkiye’deki vatandaşa sunduğu ürün ile yurt dışına gönderdiği ürün arasındaki uçuruma da değindi.

Türkiye’deki ürünlerde binde 2 oranında aroma kullanılırken, aynı markanın Avrupa versiyonlarında %9 oranında doğal meyve aroması kullanıldığını belirten Birinci, bunu 'gıdada ayrımcılık ve çifte standart' olarak nitelendirdi.

Vatandaşın da sorumluluk alması gerektiğini hatırlatan Ece Birinci, şu önerilerde bulundu:

Eğitim: Gıda etiketi okuma bilinci çocuk yaşta başlamalı, okullarda ders olarak okutulmalı.

Takip: Bakanlığın güncel tağşiş listeleri sıkı takip edilmeli.

Boykot: Tüketici, hileli ürünü satın almayarak en büyük cezayı kesmeli.

Yeni düzenleme ile birlikte, reyonlardaki 'albenisi' yüksek ama içeriği boş ürünlerin yerini, şeffaf ve gerçeği yansıtan ambalajların alması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın