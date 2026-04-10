Çok Rüya Görenlerin Şanslı Olduğu Açıklandı

REM (Rapid Eye Movement) uykusu sırasında beyin aktivitesi uyanıklık seviyelerine yaklaşıyor. UC Berkeley'den Prof. Matthew Walker'ın 2024-2025 dönemindeki çalışmaları, bu yoğun aktivitenin aslında beynin en verimli temizlik ve onarım dönemini temsil ettiğini gösteriyor. Walker'ın laboratuvarında yapılan fMRI çalışmaları, REM uykusu sırasında beynin prefrontal korteks, hipokampus ve amigdala bölgelerinde eşzamanlı yüksek aktivite tespit etti.

Almanya Max Planck Nörobilim Enstitüsü'nden Dr. Francesca Siclari'nin 2025'te yayımlanan Nature Neuroscience çalışması, yoğun rüya gören kişilerin uyandıklarında daha dinlenmiş hissettiklerini ve hafıza testlerinde %23 daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koydu.

Vivid Rüyalar Hafızayı Nasıl Güçlendiriyor?

Yoğun ve canlı rüyalar, beynin gün boyunca edindiği bilgileri uzun süreli hafızaya aktarma sürecini hızlandırıyor. Harvard Medical School'dan Dr. Robert Stickgold'un 2025'teki araştırmasına göre, vivid rüya gören katılımcılar yeni öğrenilen becerileri %35 daha hızlı pekiştiriyor.

REM uykusu sırasında hipokampus ile neokorteks arasında yüksek frekanslı dalgalar (gamma ve theta) senkronize oluyor. Bu senkronizasyon, günlük yaşamdan gelen bilgi parçacıklarını anlamlı hafıza ağlarına dönüştürüyor. MIT'den Prof. Emery Brown'ın EEG çalışmaları, vivid rüya dönemlerinde bu dalgaların normal REM'e göre %40 daha güçlü olduğunu gösteriyor.