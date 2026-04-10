Neden En Az Bilen Kişi Kendini En Çok Bilen Sanıyor?

Neden En Az Bilen Kişi Kendini En Çok Bilen Sanıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 15:42

Az bilgi sahibi insanların neden kendilerini uzman sanma eğiliminde oldukları sorusu, 25 yıldır bilim dünyasını meşgul ediyor. David Dunning ve Justin Kruger'ın 1999'daki çığır açan araştırması, yetersiz bilgi sahibi kişilerin aynı zamanda kendi eksikliklerini fark etme konusunda da yetersiz olduklarını ortaya koymuştu.

Dunning-Kruger Etkisi Nasıl Keşfedildi?

Dunning-Kruger Etkisi Nasıl Keşfedildi?

Cornell Üniversitesi'nden David Dunning ve Justin Kruger, 1999 yılında Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan çalışmalarında, dört farklı alanda test yaptılar: mantık, gramer, mizah anlayışı ve mantıksal muhakeme. Araştırmacılar toplam 65 katılımcıyla yürüttükleri deneylerde şaşırtıcı bir bulguya ulaştılar: En düşük performans gösteren katılımcılar (%12’lik dilim), kendi başarılarını ortalama olarak % 62'lik dilim seviyesinde değerlendiriyorlardı.

Dunning'in ifadesiyle, 'Bilgisiz ve beceriksiz insanlar çifte yükle karşı karşıya kalır: Sadece yanlış sonuçlara varmazlar ve kötü seçimler yapmazlar, aynı zamanda yetersizlikleri onların hatalarını fark etmelerini de engeller.' Bu bulgu, metabilişsel körlük olarak adlandırılan kavramı literatüre kazandırdı.

Metabilişsel Körlük Nedir?

Metabilişsel körlük, kişinin kendi bilgi ve beceri seviyesini değerlendirme yetisindeki bozukluğu ifade eder. Düşük performans gösteren bireyler, hem görevi yerine getirmede hem de kendi performanslarını değerlendirmede aynı bilişsel eksikliklere sahip olurlar.

Bu durum üç temel nedenden kaynaklanır: Birincisi, yetersiz bireyler kendi hatalarını tanıyamazlar. İkincisi, başkalarındaki üstün yetenekleri fark edemezler. Üçüncüsü, kendi yetersizliklerinin boyutunu kavrayamazlar.

Uzmanların Kendilerini Küçümsemeleri

Dunning-Kruger etkisinin az bilinen diğer yüzü, yüksek performans gösteren bireylerin kendi yeteneklerini küçümseme eğilimidir. Yetkin insanlar, kendi bildiklerinin başkaları tarafından da bilindiğini varsayarlar ve bu nedenle kendilerini ortalama seviyede görürler.

2008 yılında Psychological Science dergisinde yayınlanan takip çalışmasında Kruger ve Dunning, uzmanların kendi performanslarını sistematik olarak düşük tahmin ettiklerini doğruladı. Bu durum, 'yanlış mutabakat etkisi' olarak bilinen, insanların başkalarının da kendileri gibi düşündüğünü varsayma eğilimiyle açıklanır.

Dunning-Kruger etkisi, modern iş dünyasında çeşitli şekillerde kendini gösterir.

Dunning-Kruger etkisi, modern iş dünyasında çeşitli şekillerde kendini gösterir.

Yeterli deneyimi olmayan çalışanlar genellikle en iddialı projeleri üstlenme eğilimindedir. Aynı zamanda, gerçek uzmanlar kendi değerlerini hafife alarak terfi fırsatlarını kaçırabilirler.

McKinsey & Company'nin 2023 raporuna göre, şirketlerin %78'i yetersiz nitelikli çalışanların kendilerini olduklarından daha yetkin göstermesi problemini yaşıyor. Bu durum, özellikle teknoloji ve danışmanlık sektörlerinde proje başarısızlıklarına neden olabiliyor.

Sosyal medya platformları, Dunning-Kruger etkisinin yayılması için ideal ortamlar yaratır. Karmaşık konularda yüzeysel bilgiye sahip kullanıcılar, uzmanlarla eşit seviyede tartışma hakkına sahip olduklarını düşünürler.

2022'de Nature Human Behaviour dergisinde yayınlanan bir çalışma, sosyal medya kullanıcılarının siyasi konularda ne kadar az bilgiye sahip olurlarsa o kadar emin konuştuklarını gösterdi. Araştırmacı Matthew Feinberg'in liderliğindeki Toronto Üniversitesi ekibi, bilgi eksikliği ile kendine güven arasındaki ters orantıyı 2.400 katılımcıyla doğruladı.

Son yıllarda Dunning-Kruger etkisinin geçerliliği üzerine yeni tartışmalar başladı. 2024'te Psychological Science dergisinde yayınlanan meta-analiz çalışmasında, Gilles Gignac ve Marcin Zajenkowski, orijinal bulgulardaki bazı istatistiksel sorunlara dikkat çekti.

Araştırmacılar, etkinin varlığını tamamen reddetmeseler de, boyutunun orijinal çalışmada iddia edilenden daha küçük olabileceğini öne sürdü. Ancak Northwestern Üniversitesi'nden David Dunning, 2024'teki bir röportajında etkinin temel prensiplerinin hâlâ geçerli olduğunu ve farklı kültürlerde de benzer sonuçlar alındığını belirtti.

Günlük Hayatta Nasıl Fark Edilir?

Günlük Hayatta Nasıl Fark Edilir?

Dunning-Kruger etkisini günlük hayatta fark etmenin yolları vardır. Bir kişi karmaşık konularda çok kesin konuşuyorsa, eleştiriye kapalı davranıyorsa ve başkalarının görüşlerini dinlemeyi reddediyorsa bu etkinin işareti olabilir.

Kendi hayatımızda bu etkiden korunmanın yolu ise sürekli öğrenme ve geri bildirim alma alışkanlığı geliştirmektir. Uzmanlardan görüş almak, farklı kaynaklardan bilgi edinmek ve kendi bilgi sınırlarımızı kabul etmek, metabilişsel körlükten korunmanın temel yollarıdır.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
