Neden En Az Bilen Kişi Kendini En Çok Bilen Sanıyor?

Cornell Üniversitesi'nden David Dunning ve Justin Kruger, 1999 yılında Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan çalışmalarında, dört farklı alanda test yaptılar: mantık, gramer, mizah anlayışı ve mantıksal muhakeme. Araştırmacılar toplam 65 katılımcıyla yürüttükleri deneylerde şaşırtıcı bir bulguya ulaştılar: En düşük performans gösteren katılımcılar (%12’lik dilim), kendi başarılarını ortalama olarak % 62'lik dilim seviyesinde değerlendiriyorlardı.

Dunning'in ifadesiyle, 'Bilgisiz ve beceriksiz insanlar çifte yükle karşı karşıya kalır: Sadece yanlış sonuçlara varmazlar ve kötü seçimler yapmazlar, aynı zamanda yetersizlikleri onların hatalarını fark etmelerini de engeller.' Bu bulgu, metabilişsel körlük olarak adlandırılan kavramı literatüre kazandırdı.

Metabilişsel Körlük Nedir?

Metabilişsel körlük, kişinin kendi bilgi ve beceri seviyesini değerlendirme yetisindeki bozukluğu ifade eder. Düşük performans gösteren bireyler, hem görevi yerine getirmede hem de kendi performanslarını değerlendirmede aynı bilişsel eksikliklere sahip olurlar.

Bu durum üç temel nedenden kaynaklanır: Birincisi, yetersiz bireyler kendi hatalarını tanıyamazlar. İkincisi, başkalarındaki üstün yetenekleri fark edemezler. Üçüncüsü, kendi yetersizliklerinin boyutunu kavrayamazlar.

Uzmanların Kendilerini Küçümsemeleri

Dunning-Kruger etkisinin az bilinen diğer yüzü, yüksek performans gösteren bireylerin kendi yeteneklerini küçümseme eğilimidir. Yetkin insanlar, kendi bildiklerinin başkaları tarafından da bilindiğini varsayarlar ve bu nedenle kendilerini ortalama seviyede görürler.

2008 yılında Psychological Science dergisinde yayınlanan takip çalışmasında Kruger ve Dunning, uzmanların kendi performanslarını sistematik olarak düşük tahmin ettiklerini doğruladı. Bu durum, 'yanlış mutabakat etkisi' olarak bilinen, insanların başkalarının da kendileri gibi düşündüğünü varsayma eğilimiyle açıklanır.