Harvard Araştırmaları Kanıtladı: Sahte Tedaviler İyileştiriyor

Plasebo etkisi, tıbbi açıdan aktif olmayan bir tedavinin hasta üzerinde gerçek fizyolojik ve psikolojik iyileşme sağlaması olarak tanımlanır. Bu fenomen, beynin beklenti ve inanç sistemlerinin vücut üzerindeki güçlü etkisini gösterir.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Ted Kaptchuk, 2010 yılında irritabl bağırsak sendromu hastalarıyla yaptığı devrim niteliğindeki çalışmada, hastalara açıkça 'bu haplar plasebo, yani sahte ilaç' dediği halde, hastaların %59'unda belirtilerde anlamlı iyileşme gözlemledi. Bu 'açık etiketli plasebo' çalışması, plasebo etkisinin sadece aldatmaca olmadığını, gerçek biyolojik mekanizmaları tetiklediğini ortaya koydu.

Beynin Plasebo Yanıtı: Nörobilim Kanıtları

Modern nörogörüntüleme teknikleri, plasebo etkisinin beyin düzeyindeki gerçek değişikliklerini görünür hale getirdi. fMRI ve PET tarama çalışmaları, plasebo alan hastalarda gerçek ilaçlara benzer beyin aktivitesi değişiklikleri olduğunu gösteriyor.

Plasebo etkisi sırasında beyinde üç önemli nörotransmitter sistemi aktive olur: endorfin sistemi ağrı ve rahatlama hissi için, dopamin sistemi ödül ve motivasyon için, serotonin sistemi ise ruh hali ve genel iyilik hali için devreye girer. Bu sistemlerin aktivasyonu, gerçek ilaçların tetiklediği biyokimyasal süreçlere oldukça benzer paternler gösterir.