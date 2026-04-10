article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Beyaza Büründü: Bir Anda Hayatı Felç Etti!

İstanbul Beyaza Büründü: Bir Anda Hayatı Felç Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 14:39

İstanbul’da bahar güneşine aldanan vatandaşlar, Nisan ayının beklenmedik sürpriziyle sarsıldı. 'Yaz geldi' derken aniden bastıran şiddetli dolu yağışı, kentin birçok noktasını dakikalar içinde beyaza bürüdü. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış, hem trafiği hem de günlük yaşamı felç etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yollar Dakikalar İçinde Beyaza Büründü

Yollar Dakikalar İçinde Beyaza Büründü

Öğle saatlerinde aniden kararan gökyüzü, yerini fındık büyüklüğündeki dolu tanelerine bıraktı. Güngören, Bağcılar, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde etkisini gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Paylaşılan görüntülerde, İstanbul’un kıştan kalma manzaraları aratmadığı görüldü.

Sürücüler İçin Kabusa Dönüştü

Sürücüler İçin Kabusa Dönüştü

Dolu yağışı sadece yayaları değil, sürücüleri de hazırlıksız yakaladı. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması nedeniyle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi:

  • TEM Otoyolu: Sultangazi mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, birçok araç emniyet şeridinde beklemeyi tercih etti.

  • Kuzey Marmara Otoyolu: Çekmeköy gişeleri mevkisinde yolun beyaza bürünmesiyle araç kuyrukları oluştu.

Semt Pazarında Zor Anlar

Semt Pazarında Zor Anlar

Sultangazi’de kurulan semt pazarında ise dolunun şiddeti yıkıma neden oldu. Şiddetli yağış ve dolunun ağırlığına dayanamayan bazı pazar çadırları çöktü. Esnaf tezgahlarını korumaya çalışırken, vatandaşlar pazar alanını hızla terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu yağışı, yerini sağanağa bırakırken belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın