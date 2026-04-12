Haberler
Yaşam
Sütü Buzdolabının Kapağında Saklayanlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 09:00

Mutfaktaki en temel alışkanlıklarımızdan biri büyük bir hataya dönüşmek üzere. Çoğumuzun 'erişimi kolay' ve 'raf düzenine uygun' diye süt kutularını yerleştirdiği buzdolabı kapağı, aslında sütün en hızlı bozulduğu yer çıktı. Beyaz eşya devi Beko’dan gelen son uyarı, yanlış saklama koşullarının yılda binlerce lirayı çöpe atmamıza neden olduğunu gözler önüne seriyor.

Kapı Değil, Orta Raf: Neden Yanlış Yapıyoruz?

Buzdolabının kapı rafı, kutu ve şişelerin dik durması için tasarlanmış gibi görünse de, bilimsel olarak sütün saklanması için en elverişsiz bölge. Nedeni ise oldukça basit: Sıcaklık dalgalanmaları.

Beko Ürün Yönetimi Başkanı Salah Sun, durumu şu sözlerle özetliyor:

'Buzdolabı kapağı, gün içinde sık sık açılıp kapandığı için cihazın içindeki en sıcak bölgedir. Sütü burada tutmak, bakterilerin üremesini hızlandırarak raf ömrünü ciddi oranda kısaltır.'

Yanlış Düzenin Maliyeti: Yılda 1.000 Sterlin Çöpe Gidiyor

Şirket tarafından yapılan araştırmalar, gıda israfının ekonomik boyutunu da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. İngiltere’deki verilere göre, yanlış saklama ve gıda israfı nedeniyle dört kişilik bir aile yılda ortalama 1.000 sterlin (yaklaşık 43.000 TL) değerinde yiyeceği çöpe atıyor. Bu israfın büyük bir kısmını ise süresi dolmadan bozulan süt ürünleri ve taze gıdalar oluşturuyor.

Buzdolabı Nasıl Düzenlenmeli? İşte Altın Kurallar

Uzmanlar, yiyeceklerin ömrünü uzatmak ve bütçeyi korumak için 'doğru bölge' stratejisini öneriyor:

En Alt Raf (En Soğuk Bölge): Çiğ et, tavuk ve balıklar için idealdir. Soğuk hava aşağı çöktüğü için bu bölge mikrobiyal aktiviteyi en düşük seviyede tutar.

Orta Raflar: Süt ürünleri, peynir, yoğurt ve hazır yemekler burada saklanmalıdır. Sıcaklık burada kapağa göre çok daha sabittir.

Kapı Bölmeleri: Sadece ısı değişimine dayanıklı ürünler (ketçap, mayonez gibi soslar, reçeller ve su gibi içecekler) için kullanılmalıdır.

Sebzelik: Meyve ve sebzelerin nem dengesini koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
