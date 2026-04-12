Sütü Buzdolabının Kapağında Saklayanlara Uyarı Geldi

Uzmanlar, yiyeceklerin ömrünü uzatmak ve bütçeyi korumak için 'doğru bölge' stratejisini öneriyor:

En Alt Raf (En Soğuk Bölge): Çiğ et, tavuk ve balıklar için idealdir. Soğuk hava aşağı çöktüğü için bu bölge mikrobiyal aktiviteyi en düşük seviyede tutar.

Orta Raflar: Süt ürünleri, peynir, yoğurt ve hazır yemekler burada saklanmalıdır. Sıcaklık burada kapağa göre çok daha sabittir.

Kapı Bölmeleri: Sadece ısı değişimine dayanıklı ürünler (ketçap, mayonez gibi soslar, reçeller ve su gibi içecekler) için kullanılmalıdır.

Sebzelik: Meyve ve sebzelerin nem dengesini koruyacak şekilde tasarlanmıştır.