İstanbul'un Altından Göbeklitepe Çıktı: Pendik'te Tarihi Değiştiren Keşif!

İstanbul'un Altından Göbeklitepe Çıktı: Pendik'te Tarihi Değiştiren Keşif!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 10:47

İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Pendik, dünya tarihinin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe ile olan şaşırtıcı bağıyla bilim dünyasını heyecanlandırdı. 'Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu' kapsamında sunum yapan Prof. Dr. Celal Özdoğan, Pendik'teki yerleşik yaşamın kökenlerine dair ezber bozan açıklamalar yaptı.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Celal Özdoğan, Pendik yerleşiminin temelinde Fırat ve Dicle havzasından gelen toplulukların olduğunu vurguladı.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Celal Özdoğan, Pendik yerleşiminin temelinde Fırat ve Dicle havzasından gelen toplulukların olduğunu vurguladı.

Özdoğan, bu tarihi buluşmayı şu sözlerle özetledi:

'Göbeklitepe bölgesinden, Fırat ve Dicle havzasından gelen bir grup, zamanla Pendik'e ulaşıyor. Burada yaşayan yerel toplulukla kaynaşıyorlar ve aralarında herhangi bir çatışma yaşanmıyor. Aksine, bu buluşma yeni bir yaşam biçiminin başlangıcını oluşturuyor. Göbeklitepe çevresinden gelenler tarımı beraberlerinde getirirken, Pendik'te zaten balıkçılık ve bitki toplayıcılığıyla geçinen bir topluluk bulunuyor. Bu iki grubun birleşmesiyle ortaya çıkan topluluk, Anadolu'daki diğer örneklerden farklı bir model sergiliyor.'

Özdoğan, Pendik'in zengin doğasının bu yeni yaşam modelini desteklediğini belirtti.

Özdoğan, Pendik'in zengin doğasının bu yeni yaşam modelini desteklediğini belirtti.

Bölgeye dışarıdan gelen toplulukların buğday, arpa ve çavdarın yanı sıra; koyun, keçi ve sığır gibi hayvanları da getirdiğini ifade etti. Bu karma ekonomik yapının literatürde 'Fikirtepe Kültürü' olarak adlandırıldığını hatırlatan Özdoğan, Pendik Höyüğü ve demiryolu çevresindeki keşiflerin bölge tarihine ışık tutması açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Pendik'in geçmişiyle ilgili süregelen bilimsel şüphelerin bu etkinlikle son bulacağını ifade etti.

Cin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Pendik, tarihi itibarıyla bugüne kadar hep çeşitli tartışmalara konu olmuş bir ilçemizdir. Söyleşilerde ve akademik çalışmalarda şüphelerin olduğu noktalar vardı. Bugün başlattığımız bu sempozyumla birlikte, hem kıymetli hocalarımızdan hem de yeni araştırmalardan elde edilen bilgilerle Pendik'in tarihine dair sürece netlik kazandırmış olacağız. İlk çağlardaki binlerce yıl önceki yerleşimlerden bugünün modern yönetim anlayışına kadar uzanan bu süreci bütünleştirip geleceğe aktarmayı hedefliyoruz. Bu çalışmayı ilçemiz adına bir özlem olarak görüyordum, katkı sunan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum.'

10-11 Nisan tarihlerinde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda; arkeolojik keşiflerden Osmanlı dönemine, Milli Mücadele yıllarından modern şehircilik sürecine kadar Pendik’in tüm katmanları ele alındı.

10-11 Nisan tarihlerinde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda; arkeolojik keşiflerden Osmanlı dönemine, Milli Mücadele yıllarından modern şehircilik sürecine kadar Pendik’in tüm katmanları ele alındı.

Uzmanlar, Pendik'te elde edilen bu değerli keşiflerin korunarak sergilenmesinin, İstanbul'un kimliğini koruması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
