article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kilit Açılıyor: Tren Seferleri 10 Yıl Aradan Sonra Başlıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 14:06

Güney Kore, Kuzey Kore sınırında yer alan ve 'umudun sembolü' olarak nitelendirilen Dorasan İstasyonu’na yönelik tren seferlerini yeniden başlatıyor. Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Seul ile demir yolu ağının en kuzey noktası arasındaki raylar, uzun bir aradan sonra tekrar hareketlenecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir Dönemin Ticaret Kapısıydı

Dorasan İstasyonu, sadece bir durak olmanın ötesinde tarihi bir misyona sahipti. Geçmişte bu hat üzerinden Kuzey Kore’deki Kaesong Sanayi Bölgesi’ne malzeme sevkiyatı yapılıyor, bölgede üretilen ürünler Güney’e taşınıyordu.

Ancak iki ülke arasındaki siyasi gerilimin tırmanmasıyla birlikte Kaesong Sanayi Bölgesi 2016 yılında tamamen kapatılmış ve ticari sevkiyatlar durdurulmuştu.

Ticari faaliyetlerin bitmesinin ardından istasyon bir süre turistik amaçlarla hizmet vermişti.

Ancak talihsizlikler istasyonun peşini bırakmadı:

2016: Siyasi gerilim nedeniyle ticari hatlar kapandı.

2019: Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında turistik seferler de tamamen durduruldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın