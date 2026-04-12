article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Antalya’da Mevsimleri Karıştıran Hasat: Yaz Gelmedi Ama Tezgahlara İniyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 15:01

Antalya’dan tarım dünyasında ezber bozan bir haber geldi. Türkiye’nin örtü altı üretim üssü olan Serik’te, kış ortasında büyük emeklerle toprakla buluşturulan karpuzlar, daha yaz gelmeden tezgahlara inmeye hazırlanıyor.

İşte Serik’teki hummalı hasat hazırlığının detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Antalya’nın Serik ilçesinde, üreticiler kışın en sert günlerinde ektikleri karpuzları toplamak için gün sayıyor.

Özellikle Sarıabalı Mahallesi'nde yoğunlaşan üretimde, iklim avantajı ve profesyonel bakım sayesinde bu yıl yüksek verim bekleniyor. Sarıabalı Mahallesi'nde 28 Aralık’ta ilk fidelerini diken üretici Esat Dolu, hasat için 15 Nisan civarını hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

'Aralık ayının 28’inde ektik. Şu an yavaş yavaş hasat zamanına başlayacağız. Karpuzları, ayın 15'i gibi kırmayı düşünüyoruz. Kışın yaza dönmesinden dolayı bu sene şansımız yüksek. Dışarıda üretim geç başlayacağı için seradaki ürün değerli olacak. 1.5 dönüm seradan yaklaşık 8-9 ton gibi bir beklentimiz var.'

Üretim sürecindeki titizliğe de değinen Dolu, karpuzun günlük bakım istediğini vurguladı:

'Günde üç sefer seraya girerim; solgun yer var mı, suyu ne zaman istiyor, gübresi ne zaman verilecek diye bakarım. Özellikle meyvenin tutum döneminde gün aşırı 5 dakika su veririz, fazlasını vermeyiz. Hasat zamanı ise su miktarını artırırız.'

Ziraat Mühendisi Umut Gündoğdu, Serik’in mikroklima özelliğine dikkat çekerek bölgenin avantajlarını şu sözlerle anlattı:

'Serik'te özellikle deniz bölgelerinde, denize yakın yerlerde karpuz her zaman ekilmekte. Bugün 28 Aralık ekimli seramızdayız. Yaklaşık bir haftaya hasada gelir. Bu sene hava muhalefeti nedeniyle bazı bölgelerde ‘atmalar’ (meyve kaybı) meydana geldi ancak doğru gübrelemeyle çok güzel sonuçlar aldık.'

Bölgenin Türkiye pazarındaki stratejik önemine vurgu yapan Gündoğdu, üretim hacmine dair şu verileri paylaştı:

Serik Genelinde: Yaklaşık 6 bin dekarda ekim yapılıyor ve 40 bin ton civarında üretim gerçekleşiyor.

Antalya Genelinde: Toplam üretim 400 bin tonlara ulaşıyor.

Hasat Süresi: Seralarda ekim genellikle 15 Aralık - 15 Şubat arasında yapılıyor ve hasat süresi ortalama 80-85 gün sürüyor.

Gündoğdu, karpuz üretiminin diğer sebzelere göre avantajlarını ise şöyle özetledi:

'Karpuz, diğer sebzelere göre üretimi daha kolay ve basit. Yaklaşık 15 gübrelemede sonuca geliyoruz. Tabii iklim, toprak yapısı ve hava şartları seradan seraya farklılık gösterebiliyor.'

Antalya’daki bu erken hasat, hem yerli tüketicinin erkenci meyveye ulaşmasını sağlayacak hem de bölge ekonomisine ciddi bir katma değer katacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın