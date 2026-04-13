article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Döneriyle Meşhur Şehirde Halkın Damak Lezzetini Değiştirdi: 90 Liraya Satıyor!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 08:33

Dünyaca ünlü döneriyle tanınan Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir kadın girişimci ezberleri bozdu. Gaziantepli Kadriye Uzun, nam-ı diğer 'Nohut Dürümcü Kadriye Abla', 10 yıldır sanayi sitesindeki küçük dükkanında hem bütçelere hem de damaklara hitap ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslen Gaziantepli olan Kadriye Uzun, memleketinin tescilli lezzeti olan nohut dürümünü İskenderunlularla tanıştırmaya karar verdiğinde takvimler 10 yıl öncesini gösteriyordu.

Şanlıurfa, Birecik ve Gaziantep yörelerinin vazgeçilmezi olan bu protein deposunu Hatay’ın yemek kültürüne entegre eden Uzun, kısa sürede bölgenin vazgeçilmezi haline geldi.

Özellikle mücverli nohut dürümüyle büyük beğeni toplayan Kadriye Uzun, başarısının sırrını şu sözlerle anlattı:

'İnsanlar farklı tatlar arıyor. Dönerin yeri ayrı ama benim yemeğime söz yok. İşimizi severek yaptığımız için lezzeti de güzel oluyor. İskenderun'da bu işi yapan tek kişiyim, bir taneyim.'

Döner fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, Kadriye Abla’nın sunduğu 90 TL’lik fiyat etiketi özellikle öğrenciler ve işçiler için can simidi oluyor.

Dönerden neredeyse yarı yarıya daha ucuz olan nohut dürüm, hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. İşletmenin müdavimlerinden Emir Çömez, iki yıldır her sabah buraya geldiğini belirterek şunları söyledi:

'Nohut dürüm mü, döner mi derseniz kesinlikle nohut dürüm derim. Artık alışkanlık yaptı, iki senedir döner yemiyorum. Hem fiyatı uygun hem de anne elinin değdiği o samimiyet lezzeti bambaşka bir boyuta taşıyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın