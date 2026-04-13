Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Online Yemek Siparişlerinde Yeni Dönem! Ek Ödemeler Kaldırıldı Kampanyalar Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 10:29

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yemek siparişi verilen platformlar için köklü bir düzenlemeye giderek ek hizmet bedellerini şeffaf hale getirdi ve zorunlu ek ücret uygulamalarını tamamen sonlandırdı. Tüketici şikayetleri üzerine hayata geçirilen bu yeni modelle birlikte restoran kampanyalarında gönüllülük esasına geçilirken, sipariş süreçlerindeki maliyet belirsizliklerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yemek platformlarına yönelik şikayetler artınca harekete geçti.

Bu kapsamda yeni bir düzenlemeye gidildi. Restoranlardan tahsil edilen bedeller şeffaf hale getirilirken, ek ücret ve kampanya konusundaki mağduriyetlere de son verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

'Son dönemde sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile kamuoyuna sıklıkla yansıyan şikâyetlerde, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı görülmektedir.

Ticaret Bakanlığımız, söz konusu gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ederek; yapılan kapsamlı inceleme ve değerlendirmeler neticesinde önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesini gerekli görmüştür.

Bu kapsamda; elektronik ticarette şeffaflığın en üst düzeye çıkarılması, hizmet bedellerinin açık, anlaşılır ve tam anlamıyla öngörülebilir hale getirilmesi, tüketicilerin eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi ile piyasa genelinde güven ortamının güçlü şekilde tesis edilmesi amacıyla aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

Elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme sayesinde işletmeler ilk kez tüm maliyet bileşenlerini açık, net ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek; böylece ticari kararlarını daha sağlıklı ve bilinçli şekilde verebilecektir.

Diğer taraftan, siparişin onaylanması aşamasında tüketiciye; siparişin restorandan kendisine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel nitelikte ve bilgilendirici bir çerçeve sunularak şeffaflığın tüm ekosisteme yayılması amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan düzenleme ile aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken pazar yeri tarafından siparişin alınması ve restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı gibi temel hizmetler karşılığında ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçilmektedir. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verilerek, işletmeler üzerindeki mali yüklerin azaltılması hedeflenmiştir.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
